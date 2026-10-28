J Balvin y Valentina Ferrer ¿Qué hay detrás del video que generó rumores de reconciliación?

La posibilidad de una reconciliación entre J Balvin y Valentina Ferrer volvió a generar expectativa entre sus seguidores. Un video en el que el cantante colombiano y la modelo argentina aparecen juntos comenzó a circular en redes sociales y despertó preguntas sobre el estado actual de su relación, luego de que ambos confirmaran su separación en septiembre pasado.

La cercanía entre los dos en las imágenes despertó comentarios de sus seguidores, quienes se preguntan si la pareja se dio una nueva oportunidad en el amor. Sin embargo, hay un detalle importante sobre dicha grabación que conviene aclarar.

La verdad sobre las imágenes de J Balvin y Valentina Ferrer

El video muestra al intérprete de ‘Mi gente’ y a su expareja durante un encuentro en Elcielo, el restaurante del chef colombiano Juan Manuel Barrientos en Nueva York. En las imágenes, ambos aparecen entre los invitados, compartiendo el espacio con otros asistentes.

La difusión del material por parte de una página de chismes despertó comentarios de los seguidores de ambos, quienes se preguntan si la pareja se dio una nueva oportunidad en el amor. Sin embargo, el origen de las imágenes permite establecer que no corresponden a un encuentro reciente.

El registro hizo parte de unos estados que Juan Manuel Barrientos compartió en su cuenta de Instagram para recordar la inauguración del restaurante en Nueva York. En la publicación, el chef recordó el primer aniversario de este lugar con un mensaje de agradecimiento a su equipo de trabajo y a las personas que confiaron en el proyecto.

La fecha coincide con la apertura oficial de Elcielo New York, que tuvo lugar el 25 de octubre de 2025 en el Virgin Hotels New York City. Es decir, las imágenes corresponden a un evento celebrado hace un año, cuando J Balvin y Valentina Ferrer todavía mantenían su relación.

Por lo tanto, aunque la difusión reciente del video avivó las especulaciones sobre una posible reconciliación, el material no demuestra que ambos hayan retomado su noviazgo ni que se hayan encontrado después de anunciar su separación.

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De hecho, hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado públicamente una reconciliación ni se ha pronunciado sobre las especulaciones que generaron las imágenes.

Así confirmó Valentina Ferrer su separación de J Balvin

El pasado 16 de septiembre, la modelo argentina confirmó que ella y ‘El Niño de Medellín’ decidieron tomar caminos separados después de varios años juntos.

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La noticia se conoció a través de un mensaje que Valentina Ferrer compartió en sus historias de Instagram. En la publicación, explicó que la decisión había sido tomada desde el amor y el respeto, y destacó que el bienestar de su familia seguiría siendo una prioridad.

“Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados”, escribió la exreina de belleza.

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La expareja de J Balvin también señaló que ambos continuarían acompañando a su hijo Río con todo su amor y pidió comprensión y respeto durante ese momento personal.

Desde entonces, no se ha conocido una confirmación pública de que hayan retomado su noviazgo. Por ahora, las imágenes que circulan en redes sociales mantienen viva la expectativa de sus seguidores, aunque siguen siendo rumores sin confirmar.

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