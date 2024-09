Jackson Martínez después del fútbol: “es difícil para muchos verme como cantante”

En el 2020, Jackson Martínez puso fin a su carrera como futbolista profesional luego de una serie de lesiones que le impidieron retomar su nivel en las canchas. Aunque dos años después intentó retomar su carrera con Independiente Medellín, su desempeño no fue como esperaba.

Durante varios años, Martínez, oriundo de Quibdó, luchó por recuperarse. A través de un conmovedor mensaje, el 7 de diciembre del 2020 se despidió de la carrera que lo llevó a la fama y le permitió estar en las grandes ligas del fútbol: “Quiero compartirles que he decidido dar fin a mi carrera como futbolista profesional, decisión difícil de tomar, pero a su vez la más sabia. Desde mi lesión de tobillo entre el año 2015/2016 comenzó una lucha dando todo de mí para volver a jugar en condiciones favorables este deporte que tanto me apasiona y aunque regresé a las canchas después de dos años, fue muy difícil desempeñarme como lo anhelaba... Gracias doy a Dios quien a través de su santa palabra ha sido mi fuerza y sostén”.

Jackson Martínez deja el balompié profesional con 34 años de edad Fotografía por: Archivo

¿Qué ha sido de la vida de Jackson Martínez después de su retiro?

El exfutbolista dialogó con Vea y se refirió a cómo ha sido su vida después de su retiro. Actualmente está dedicado a la música. Por estos días está promocionando su nueva canción titulada Madurez.

“He estado trabajando mucho en producciones futuras y esta canción ha sido la que está poco a poco tocando los corazones, los mensajes dejados revelan eso. Estoy muy contento y muy animado preparando nueva música y todo lo que viene de aquí en adelante”, afirmó para este medio.

Con el paso de los años, confiesa Martínez, ha madurado en muchos aspectos que antes no veía de esa manera. “Pensar tanto en cosas que no son relevantes para mí. Uno mantiene la mente tan llena de tantos sueños que uno se olvida de vivir el presente. He aprendido a comprender que mi vida se trata del ahora, no sé qué va a pasar mañana, pero sí sé que hay aprender de los errores del pasado”.

¿Cómo se ha sentido Jackson Martínez en su faceta como cantante?

Tras su retiro del fútbol, Jackson ha estado enfocado en su carrera musical. Las letras de sus canciones son inspiradas por y para Dios, así lo asegura el ahora artista.

“Me he sentido muy bien desde que comencé a hacer música y mucho más con el mensaje para Dios. El tema de los seguidores es algo poco relevante porque al final ninguno de nosotros vive por seguidores. Entonces yo me siento muy contento de ver que ya voy teniendo un nicho que está siempre atento a lo que voy a sacar, a la producción que viene, ese mismo público es el que recomienda mis canciones, para mí es muy gratificante recibir tantos mensajes de apoyo. Me siento contento porque mi mayor anhelo es servir a Dios con los talentos que me ha dado”.

Sin embargo, darse a conocer en este medio no ha sido fácil, pues sus seguidores aún lo siguen viendo como futbolista y no como cantante: “sigue siendo difícil para mucha gente verme en esta faceta, creo que en mi caso la gente no logra conectar que yo hago música también, la gente dice ‘él es futbolista’, pero no conectan que también canto. Lo que hago es sacar más música para que a la gente se le vaya quitando eso de la cabeza”, afirmó.

¿Cómo recibe Jackson Martínez los malos comentarios?

Aunque el artista ha recibido en sus redes sociales muy buenos comentarios de su voz y las letras de sus canciones, no ha faltado el usuario que le ha dejado sus críticas. En esos casos, Jackson, quien está radicado en Portugal, prefiere hacer caso omiso y quedarse con los buenos y con quienes apoyan su carrera.

“Como futbolista no respondía comentarios. Ahora trato de responderlos, pero los malos trato de dejarlos ahí, a menos que sea algo muy fuerte. Es gente que simplemente le gusta eso, de estar comentando, yo no tendría valor para entrar a un perfil de otro y hablar de esa manera, pero hay gente que lo hace y cada quien es una red social y no puedes controlar todo. Cada vez que veo un comentario de esos, me motiva más a seguir porque todo pasará, todos anhelamos una paz, lo que pasa es que fuera de Dios siempre la vamos a buscar en cosas que van a perecer. Yo me siento bien porque siento que estoy haciendo algo que es edificante para las vidas y esos mensajes me motivan mucho más.