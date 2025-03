Jennifer Aniston cenó con famoso actor chileno y surgen rumores de romance. Fotos

Jennifer Aniston es una de las actrices consentidas y más admiradas en el mundo de Hollywood. La inolvidable Rachel Green de la serie Friends, logró dar el salto de la pantalla chica a la grande y ahora es una de las actrices mejor pagas en el cine. Ya sea como actriz de comedia romántica o de dramas, Aniston ha sabido ubicarse como una de las más relevantes. También es productora.

A sus 57 años y con dos divorcios de dos estrellas como lo son Brad Pitt, con quien estuvo casada desde el 2000 hasta el 2005; y Justin Theroux , con quien estuvo entre el 2015 y el 2018, sus seguidores siempre están a la expectativa de sí está saliendo con alguien.

EL año pasado se especuló que sería la tercera en discordia en el matrimonio de Barack Obama, pero ella desmintió este rumor y quedó claro que ella es más amiga de Michelle y al expresidente lo ha visto tan solo un par de veces, así mismo que la unión de los Obama es muy sólida.

Por esta misma expectativa permanente es que no resulta extraño que las instantáneas tomadas este fin de semana en Los Ángeles, donde se observa a Jennifer Aniston junto al actor chileno, radicado en Estados Unidos, Pedro Pascal ya sean tendencia.

Según la revista People, la pareja llegó por separado a las 8 p.m. y alrededor de las 11:30 de la noche salieron también por separado.

La cena ocurrió en el restaurante del Sunset Tower Hotel en Los Ángeles. El chileno de de la serie The Last of Us y Gladiador 2, llegó vestido de manera casual, con gafas, enfundado en una chaqueta de cuero y una camisa negra. Por su parte, la actriz, de 57 años, prefirió una camiseta blanca, chaleco negro y jeans.

Hay que mencionar que las fotos también podrían estar relacionadas con una cena de negocios. Recordemos que en la pasada entrega de los Critics Choice Awards el 7 de febrero, en la alfombra roja, Reese Witherspoon y Aniston invitaron abiertamente a Pascal a unirse a la próxima temporada de’ The Morning Show’, la premiada serie que producen.

Este lunes 24 de marzo, fuentes reportaron a TMZ que no existe ningún romance naciente entre la actriz y el chileno de 49 años y que en realidad, se trató de una cita profesional. De ser así en efecto pascal estará actuando en la serie de Apple TV.

