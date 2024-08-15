Jennifer Aniston se sinceró sobre la muerte de Matthew Perry: “Por fin dejó de sufrir”

Matthew Perry, quien interpretaba al carismático y sarcástico Chandler Bing en Friends, falleció en octubre de 2023 a los 54 años. Jennifer Aniston, su compañera en esta icónica comedia donde encarnó a Rachel Green, admitió que mucho antes de su muerte, debido a la adicción que padecía, ya estuvo de duelo por él. Según admite la actriz, una parte de ella está convencida de que esto es mejor porque Perry ya está libre de ese sufrimiento.

¿Qué dijo Jennifer Aniston?

“Hicimos todo lo que pudimos, en el momento en que pudimos“, aseguró Aniston a Vanity Fair sobre los intentos de ayudar a Perry en su larga batalla contra la adicción, tanto durante la emisión de la serie como después.

“Pero casi parecía que llevábamos mucho tiempo llorando la pérdida de Matthew, porque su lucha contra esa enfermedad fue muy dura para él. Por muy difícil que fuera para todos nosotros y para los fans, hay una parte de mí que piensa que esto es mejor. Me alegro de que haya dejado de sufrir“, añadió la actriz.

¿Qué le pasó a Matthew Perry?

Perry murió ahogado de forma accidental en su jacuzzi tras sufrir los efectos agudos de la ketamina, tal y como reveló el informe de la autopsia publicado por la Oficina del médico forense de Los Ángeles dos meses después del fallecimiento del intérprete. Ya entonces Aniston le dedicó un emotivo homenaje a su compañero al compartir un mensaje que este le había enviado junto a una foto en el set de Friends. “Hacerte reír me alegró el día. Me alegró el día”, rezaba el texto.

Perry aseguró en su autobiografía que Aniston fue una de las personas que más le ayudó a superar sus problemas de adicción. “Era feliz. Estaba sano. Había dejado de fumar. Se estaba poniendo en forma. Era feliz...”, confesó Aniston a Variety en su primera entrevista tras la muerte del actor.

Tras las investigaciones, cinco personas fueron imputadas por facilitarle la droga a Perry, entre ellos el Dr. Salvador Plasencia, quien, tal y como informaba el pasado junio Variety, ha aceptado en un acuerdo de culpabilidad haber suministrado ketamina al intérprete sin un propósito médico legítimo en las semanas previas a su fallecimiento.

Aunque el acuerdo en principio prevé una sentencia de entre 15 y 21 meses en prisión, esto dependerá en última instancia del dictamen del juez. También se declaró inocente al principioJasveen Sangha, conocida como “la Reina de la Ketamina”, que está acusada de posesión y cuyo juicio se celebrará en agosto.

Los otros tres imputados en el caso, el asistente personal de Perry, Kenneth Iwamasa; el médico Mark Chávez y Erik Fleming, se declararon culpables del cargo de conspiración para suministrar la droga al artista.