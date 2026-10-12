¿Jennifer López tiene nuevo amor? Reportan cercanía con Keith Urban, ex de Nicole Kidman

Desde que Jennifer López terminó su relación con Ben Affleck, en el 2024, ha mencionado en varias entrevistas que está muy a gusto en su situación de soltera, disfrutando de sí misma.

“¡Sí! ¡Debería haberlo hecho antes!” en referencia a su decisión de priorizarse como mujer. Así mismo, aseguró que no tenía intenciones de involucrarse sentimentalmente con nadie. Las declaraciones las hizo la cantante y actriz en mayo pasado durante su participación en el show Jimmy Kimmel Live!.

Ahora, según lo que ha difundido el medio Radar OnLine, esta soltería podría estar llegando a su fin.

¿Jennifer López y Keith Urban están saliendo?

Según la publicación, JLo y el también cantante Keith Urban se estarían frecuentando y compartiendo conversaciones personales.

Una fuente citada por dicho medio, indica que la cercanía entre ellos se ha vuelto más constante e incluso, habrían salido como pareja. Dicha información no ha sido confirmada o desmentida por ninguno de los representantes de los artistas, pero ha sido reproducida por varios medios estadounidenses.

López y Urban no son una pareja que recién se conoce, en realidad, han sido amigos por años. Los dos compartieron en el rol de jueces en el formato de American Idol, junto a Harry Connick Jr. Desde el 2014 en adelante.

López, quien se divorció de Affleck en el 2025, sigue siendo amiga del actor que recientemente estrenó ‘Animales’, por Netflix. Por su parte, Keith Urban y Nicole Kidman estuvieron casados por casi 20 años. A comienzos de este año quedó formalizado el divorcio. El cantante y la actriz australiana tuvieron dos hijas: Sunday Rose, de 18 años, y Faiht Mararet, de 16.

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Jennifer se ha casado en cuatro ocasiones. Estuvo con Ojani Noa entre 1997 y 1998. Fue esposa de Cris Judd, entre el 2001 y el 2002. Se casó con el salsero Marc Anthony en el 2004 y se separaron en el 2011. La pareja tuvo a sus dos hijos Emme y Max. Su última doble fue con Ben Affleck. Estuvieron juntos entre el 2022 y el 2025.

El matrimonio de Urban y Kidman es el único del músico.

Urban nació en Nueva Zelanda y tiene 58 años; mientras que López, es de Nueva York, y cumplió 57 el pasado 24 de julio.

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