Jennifer Lopez llamó la atención en días recientes al revelar una anécdota familiar que involucra a uno de sus hijos y una de las características más reconocidas de sus presentaciones: los llamativos vestuarios que utiliza sobre el escenario. La cantante estadounidense recordó una conversación que tuvo con Max, cuando todavía era un niño, y que terminó convirtiéndose en un momento divertido para ambos.

La artista compartió la historia durante una conversación con ‘The Drew Barrymore Show‘, en la que habló de su carrera, sus espectáculos y algunos episodios de su vida como madre. Lo que inicialmente esperaba que fuera un comentario de admiración por parte de su hijo terminó siendo una pregunta que no olvidó y que, años después, sigue provocándole risas.

La pregunta que sorprendió a Jennifer Lopez

El episodio ocurrió hace aproximadamente diez años, durante la primera noche de su residencia musical en Las Vegas. En aquella época, sus mellizos Max y Emme tenían alrededor de siete años y estaban próximos a cumplir ocho. Ambos asistieron al espectáculo y estuvieron entre el público que presenció la presentación de su madre.

Al terminar la función, Max se acercó a Jennifer. La cantante pensó que el pequeño iba a felicitarla por el show o a contarle cuánto le había gustado, pero recibió un comentario completamente diferente.

Según recordó, su hijo le preguntó: "¿Por qué nunca usas pantalones en el escenario?". La espontaneidad del niño tomó por sorpresa a la intérprete de ‘On the Floor’, quien reconoció que entendía que sus vestuarios podían resultarle extraños desde la perspectiva de un menor.

"Ah, sí, eso debe ser extraño para ti", fue la reacción que recordó haber tenido ante la inquietud de Max.

Sin embargo, Lopez también aprovechó la oportunidad para explicarle que su manera de vestir hacía parte de la propuesta artística de sus espectáculos. "Soy una showgirl. Soy bailarina, cariño, soy una showgirl. Eso es lo que hago", le respondió, según relató durante la conversación.

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La artista contó la historia entre risas y recordó la particularidad de aquella pregunta, que contrastaba con el tipo de reacción que esperaba recibir después de una presentación tan importante para su carrera.

La residencia de Jennifer Lopez en Las Vegas

La anécdota tuvo lugar durante ‘All I Have‘, la primera residencia de Jennifer Lopez en Las Vegas, que comenzó en enero de 2016 en el Zappos Theater del Planet Hollywood Resort & Casino. La producción se extendió hasta septiembre de 2018 y reunió música, coreografías y cambios de vestuario que hicieron parte de la propuesta escénica de la cantante.

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Los atuendos ajustados, los brillos, las transparencias y los diseños que dejaban al descubierto buena parte de su figura se convirtieron en elementos habituales de sus presentaciones. Por eso, la pregunta de Max terminó siendo una curiosa observación sobre una imagen artística que su madre había construido durante años.

La conversación con Drew Barrymore también estuvo relacionada con la promoción de ‘The JLO Show: Live in Las Vegas‘, una producción audiovisual que recoge uno de sus espectáculos más recientes. La artista concluyó en marzo de 2026 su residencia ‘Up All Night in Las Vegas‘, que tuvo 12 presentaciones en The Colosseum del Caesars Palace.

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Max y Emme, los hijos de Jennifer Lopez

Max y Emme son los únicos hijos de Jennifer Lopez y el cantante Marc Anthony, con quien estuvo casada entre 2004 y 2014. Los mellizos nacieron el 22 de febrero de 2008 y, en noviembre de 2026, cumplieron 18 años.

Aunque la cantante suele mantener ciertos aspectos de su vida familiar lejos de la exposición pública, en diferentes entrevistas ha compartido detalles de la relación que tiene con sus hijos y de los cambios que ha experimentado desde que comenzaron a crecer.

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La historia de Max es una muestra de cómo los niños pueden observar de una manera muy distinta el trabajo de sus padres, incluso cuando se trata de figuras reconocidas internacionalmente. Para Jennifer, aquella pregunta terminó convirtiéndose en una anécdota que resume, con humor, la diferencia entre la imagen que proyecta sobre el escenario y la que sus hijos conocen en casa.

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