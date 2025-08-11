Jennifer Ventura, Miss República Dominicana, perdió a su madre en tragedia de Jet Set

La noche del pasado domingo, Jennifer Ventura fue coronada como Miss República Dominicana Universo 2025, un triunfo que, más allá del reconocimiento a su belleza y talento, estuvo cargado de un profundo significado personal. La joven modelo y representante de la provincia de Santo Domingo dedicó su victoria a su madre, Roselin Marte Nova, quien perdió la vida en el colapso del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido la madrugada del 8 de abril de 2025.

¿Qué le pasó a la madre de Jennifer Ventura?

La tragedia, que conmocionó a República Dominicana y dejó varios fallecidos, marcó para siempre la vida de Ventura. En declaraciones a medios locales como Hoy y Portavoces RD, la reina de belleza confesó que la pérdida de su madre se convirtió en el motor que la impulsó a dar lo mejor de sí en la competencia, como una forma de rendirle homenaje.

“Ella siempre soñó con verme en un escenario como este. Todo lo que hice fue pensando en honrar su memoria”, expresó Ventura, visiblemente emocionada tras recibir la corona.

El tributo a su madre también estuvo presente en su elección de vestuario para la gala final. Ventura lució un vestido inspirado en una orquídea, la flor favorita de Roselin Marte Nova. La pieza, confeccionada por un diseñador dominicano, fue pensada como un símbolo de amor y gratitud hacia la mujer que la crió y acompañó en sus primeros pasos dentro del mundo de los certámenes.

La historia de Ventura ha tocado la fibra sensible de miles de dominicanos, quienes han visto en su triunfo no solo el logro de una reina de belleza, sino también el ejemplo de resiliencia y fortaleza ante la adversidad.

Jennifer Ventura, la Miss República Dominicana

El certamen Miss República Dominicana Universo 2025 no solo coronó a una nueva representante nacional rumbo a Miss Universo, sino que también se convirtió en el escenario donde Jennifer Ventura transformó el dolor en propósito, llevando un mensaje de esperanza a quienes atraviesan momentos difíciles.

Su participación en el concurso internacional está prevista para finales de este año, y Ventura asegura que llegará con la misma motivación que la llevó a ganar el título en su país: “Esta corona es de mi madre, y todo lo que venga después, también lo será”.