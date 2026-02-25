Jenny López expuso problema que tuvo en su luna de miel con Jhonny Rivera: “Nada pierdo”

Lo que debía ser el inicio tranquilo de una luna de miel terminó con un contratiempo inesperado para la cantante Jenny López, quien viajó a Europa junto a su esposo, el artista de música popular Jhonny Rivera.

La pareja llegó a Madrid, en España, donde planea pasar varios días entre compromisos laborales y momentos de descanso tras su reciente matrimonio. Sin embargo, apenas aterrizaron se encontraron con un inconveniente relacionado con el equipaje.

El problema de Jenny López, esposa de Jhonny Rivera, en España

Fue la propia Jenny López quien contó lo ocurrido a través de sus redes sociales. Allí explicó que, al momento de recoger las maletas en el aeropuerto, notaron que una de ellas no apareció en la banda de equipaje, lo que generó preocupación y obligó a iniciar el proceso de reporte con la aerolínea.

Según relató la cantante, el grupo con el que viajaba —incluyendo músicos y parte del equipo de trabajo— sí recibió sus pertenencias sin problemas. Sin embargo, la maleta de ella fue la única que no llegó al punto de entrega.

Jenny López explicó que en ese equipaje llevaba principalmente ropa para el viaje, incluyendo vestidos de baño, zapatos y varias prendas que pensaba usar durante los días que pasará en Europa con su esposo. Aunque aclaró que no había objetos de alto valor, el inconveniente le generó dificultades, pues prácticamente se quedó sin ropa para el inicio de la estadía.

En sus historias, López comentó que se trataba de “un descuadre complicado”, pues ahora deberá resolver la situación mientras continúa el itinerario del viaje. Además, dio algunos detalles que podrían ayudar a identificar el equipaje. Según explicó, se trata de una maleta negra marca Samsonite que lleva su nombre, por lo que sospecha que pudo haber sido tomada por error por otro pasajero.

“Nada pierdo con hacer esta historia (...) la plaquita es como con plateado y en la parte de arriba dice ‘Jenny López’ en la parte de arriba. Te la encargo por si acaso.Estoy en Madrid y voy a volver el 13 de marzo, así que bueno, por si acaso“, concluyó.

A pesar del inconveniente, la esposa de Jhonny Rivera decidió tomarse la situación con humor. En sus publicaciones comentó que, mientras aparece la maleta o logra resolver el problema con la aerolínea, tendrá que repetir varias veces el mismo par de tenis, que fue el calzado con el que llegó a España.

¿Por qué Jhonny Rivera y Jenny López viajaron con sus músicos a la luna de miel?

El viaje de la pareja no solo tiene un componente personal. Además de celebrar su luna de miel, Jhonny Rivera y Jenny López también tienen previsto cumplir algunos compromisos musicales en territorio europeo, lo que convierte el recorrido en una mezcla de trabajo y descanso.

Por ahora, la artista continúa compartiendo detalles del viaje con sus seguidores, mientras espera que el inconveniente con su equipaje tenga solución y pueda recuperar la maleta que, de manera inesperada, se convirtió en el primer obstáculo de esta etapa que comenzó con su matrimonio.

