Jenny López, prometida de Jhonny Rivera, respondió si firmará capitulaciones

A cuatro meses de su matrimonio, el cantante colombiano Jhonny Rivera y su prometida Jenny López afinan los preparativos de la boda, prevista para febrero y concebida como una ceremonia íntima y familiar.

El intérprete sorprendió a su pareja el pasado 3 de mayo, cuando le pidió matrimonio en pleno concierto en el Movistar Arena de Bogotá, ante más de diez mil personas. Desde entonces, la pareja ha compartido algunos detalles de esta etapa, y recientemente Jenny reveló nueva información sobre su compromiso que volvió a despertar la curiosidad de los seguidores del artista.

¿Jenny López firmará capitulaciones con Jhonny Rivera?

A través de una dinámica en Instagram conocida como “la caja de preguntas”, López respondió a la curiosidad de varios seguidores sobre su futura boda. Entre los interrogantes, uno apuntaba directamente al tema económico: si pensaba o no firmar capitulaciones matrimoniales antes del enlace.

Con naturalidad, la joven confirmó que sí lo hará, al considerar que es una decisión sensata y transparente dentro de la relación. “Sí, es lo correcto”, escribió la prometida de Jhonny Rivera en su historia, dejando claro que tanto ella como el cantante han conversado sobre el tema y que lo asumen con madurez.

Es clave mencionar que las capitulaciones matrimoniales son un acuerdo legal que permite a los futuros esposos definir cómo se manejarán sus bienes antes y durante el matrimonio. Este documento se firma ante notario y busca evitar conflictos patrimoniales en caso de separación o cambios en la situación económica de alguno de los cónyuges.

Las reacciones al anuncio no se hicieron esperar. Seguidores de Jenny López, por ejemplo, señalaron que con esta decisión la joven cantante silencia las críticas de quienes insinúan que su interés por Jhonny Rivera es económico.

¿Jhonny Rivera y su novia tienen pensado ser papás?

El artista de música popular es muy activo en su cuenta de Instagram, en la que tiene 3,8 millones de seguidores. Allí, interactúa a través de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’, donde contesta varios de los interrogantes de sus fanáticos.

Recientemente, un usuario le preguntó si tenía planeado tener hijos con su novia. Sobre eso, él respondió: “eso yo no lo descarto. No lo descarto, pero toca esperar, esperar a ver qué va pasando”, dijo.

En otra ocasión, Jhonny Rivera advirtió que no podía tener más hijos porque, en pocas palabras, no tiene carácter para regañarlos. “Yo no puedo tener hijos porque soy muy ‘blandengue’, le metí un regaño a Max por irse a pescar y ya vine a acariciarlo porque me dio remordimiento. ¿A ustedes les pasa así con sus hijos? Así era yo con Andy, yo ni lo regañaba”.