¿Jeremy Allen le fue infiel a Rosalía? Actriz de “The Bear” estaría involucrada

El pasado 25 de septiembre Rosalía celebró su cumpleaños número 32 por todo lo alto en el Hôtel Particulier en Paris. Así lo dejó ver en sus redes sociales con un mensaje muy emotivo “Me lo pasé genial en mi cumpleeeee muchas gracias no se puede pedir + aaaaaaaa”, escribió la española en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, a pesar de las celebridades que acudieron a celebrar la vida de la española, dentro de las que se contaban Kendall Jenner, Kylie Jenner y Gigi Hadid, algunos extrañaron la presencia de quien se sabía era su novio, el actor de la serie The Bear, Jeremy Allen White, quien recientemente fue noticia en los Premios Oscar, al obtener uno de los codiciados galardones.

¿Crisis, rompimiento o infidelidad de Jeremy Allen a Rosalía?

La ausencia del histrión, aumentó los rumores sobre un rompimiento o crisis en la pareja que en el último trimestre del 2023 se mostró un poco más abierta con sus demostraciones de cariño en público, confirmando de alguna manera, que estaban juntos. Recordemos que Rosalía venía del rompimiento con el también cantante Rauw Alejandro, con quien tenía palabra de matrimonio.

Ahora los seguidores de Rosalía descubren por redes sociales una imágenes bastante dicientes donde Jeremy besa apasionadamente a su coestrella en la premiada serie, Molly Gordon, quien además es el interés romántico en la historia. Las fotos han generado una pregunta inicial ¿Jeremy y Rosalía ya habían terminado, estaban en crisis o se trata de una infidelidad?

De momento, ni Rosalía ni Jeremy, quienes estuvieron juntos en uno de los eventos de los pasados Olímpicos, más exactamente en el preludio de estos en julio pasado, han dado declaraciones al respecto, pero varios medios internacionales han titulado que se trata de una relación que se rompió hace días y por ello, Allen no tema besarse con su nueva novia. Estiman que Jeremy y Molly salen desde junio, días después de que fueran vistos por primera vez fuera del set.

En las imágenes de este 26 de julio, que se pueden apreciar al final de esta nota, se puede ver a Jeremy besar a la actriz, antes de que los dos suban a un carro.

¿Quién es la nueva novia de Jeremy Allen?

Se trata de la actriz Molly Gordon de 28 años, quien interpreta a Claire Dunlap en ‘The Bear’. Allí Jeremy, de 33 años, es el chef Carmen “Carmy” Berzatto. Gordon ha estado en la segunda y tercera temporada de la serie. Gordon es hija del escritor de cine y televisión Bryan Gordon, quien ha sido guionista de series como Larry David, Ally McBeal y El ala oeste de la Casa Blanca.

Su madre también es guionista. Molly además de actriz es directora y escribe. No se ha casado, ni tiene hijos y no se tiene conocimiento de otros novios que hay tenido, por lo menos no públicamente.

De otro lado, también ha trascendido que Gordon y Allen fueron avistados la semana pasado buscando casa en Los Ángeles, lo que daría pistas sobre una convivencia próxima que tendría la pareja.

Jeremy Allen White and Molly Gordon in Los Angeles. pic.twitter.com/4ZbqVR3wbi — Aldrin (@aldrin12354) September 26, 2024

