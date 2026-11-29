La joven Luna Uribe Barrios se graduó y su padre, el reconocido artista de música popular Jessi Uribe la acompañó en este importante momento.

En redes sociales circularon las imágenes en las que se observa a la adolescente posar con su título de bachiller. Varios familiares compartieron el material en el ciberespacio. En algunas fotos la graduanda posó sola, en otras con su famoso papá y en una con sus dos progenitores. Los cibernautas alabaron que pese a estar separados, los padres de la joven se unieran para celebrar en el evento.

Jessi publicó un carrusel de imágenes donde se muestra orgulloso con el logro de Luna, a quien describió en conversación con el pódcast ‘Sinceramente Cris’ como una persona muy afín a él. La llama cariñosamente Lunis, El artista también quiso darle un consejo en el mensaje que publicó.

"Se graduó mi niña mayor , y le doy infinitas gracias a Dios por darme vida y salud para vivir este momento. La primera de mis 5 hijos mi hermosa Lunis termina esta etapa y comienza a vivir una nueva y gran etapa de su vida. Lo lograste mi amor y estoy muy orgulloso de ti … que no se te olvide nunca que en cada etapa de tu vida Desde algún lado te miraré brillando", escribió en sus redes sociales el intérprete bumangués.

¿De dónde se graduó primogénita de Jessi Uribe ?

Luna Isabella, la mayor de los cuatro hijos que Uribe tuvo en su anterior relación sentimental, se graduó en el Colegio de La Presentación de Bucaramanga, uno de los más tradicionales de La Ciudad Bonita. Allí recibió el título de Bachiller Académico.

Para festejar el logro, la familia y los más cercanos compartieron en un salón donde celebraron con una torta de dos pisos, adornadas con rosas en tono rasado claro.

La joven lució un vestido negro y gargantilla del mismo color mientras que el intérprete de ‘Dulce Pecado’ optó por una camisa blanca con pantalón oscuro.

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Luna, de 17 años, también fue noticia en el 2024 cuando celebró su quinceañero. En ese momento también su padre la acompañó.

Jessi Uribe se separó en el 2019 y está casado actualmente con la artista Paola Jara. Juntos tienen un pequeña llamada Antonia.

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