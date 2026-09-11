Jessi Uribe confesó lo duro que fue separarse: “Lloré mucho” y admitió que pidió perdón

Jessi Uribe es uno de los intérpretes de música popular más exitosos en la industria discográfica colombiana. El artista experimenta un momento importante en su carrera, ya que ha entrado con fuerza en mercados como el mexicano. Prueba de ello son sus colaboraciones y presentaciones con destacados músicos como Alejandro Fernández, Joss Favela o Espinoza Paz.

Jessi actualmente adelanta una gira junto a su esposa, la también cantante Paola Jara, llamada ‘Despecho a 2 Voces‘, con quien estará ofreciendo dos conciertos los próximos 19 y 20 de diciembre en el Movistar Arena de Bogotá.

Uribe se sentó con la periodista Cristina Estupiñán en su formato ‘Sinceramente Cris’ y además de referirse a su carrera y a su manera de ser, también habló de los momentos más fuertes que ha vivido en su vida personal.

¿Cuántos hijos tiene Jessi Uribe?

Uribe, de 39 años, quien tiene cuatro hijos de su primer matrimonio, y una niña llamada Emilia, fruto de su unión con Paola, recordó cuando se separó de su primera esposa.

“Fue durísimo. Yo viví momentos muy lindos con la mamá de mis hijos, y obvio que tampoco soy un desalmado para decir que me siento feliz por eso, porque yo igual le causé un dolor y fue duro dejarla porque fueron muchos años”, recordó el cantante que admitió que separarse de sus cuatro hijos le significó un impacto grande.



“Dejar a mis hijos, obvio, lloré duro en mis inicios, pero lo que me motivó mucho fue el amor que sentía en ese momento, eso me dio muchísima fuerza. Pero sí, lloré mucho porque estaban muy chiquitos”.

El artista se mostró sensible frente a lo que pudo haber afectado a su ex con sus acciones de entonces. “Yo pido perdón a Dios no por una infidelidad, sino por dejarme llevar de mis sentimientos porque estoy enamorado y quise estar enamorado”, luego enfatizó: “Le digo: “Señor, perdóname y bendícela a ella por el daño que quizás le hice”.

Así mismo, se refirió al apoyo y a lo especial que ha sido su hija mayor que hoy tiene 17 años. “Los niños son muy felices de verme feliz. Tengo una niña de 17 años que me dice: ‘Papi, es que tenía que ser así, yo no te hubiera visto de otra manera (…) Mi hija mayor ha sido una fortaleza brutal para mí. Luna, hace ocho años, cuando tenía nueve añitos, me decía: ‘Papi, yo te amo a ti, yo sé que nunca me vas a dejar’. Y yo: ‘Nunca te voy a dejar’”,

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Uribe, quien mencionó que es complejo combinar su carrera con las visitas a sus cuatro hijos que están en Bucaramanga, pero que es algo que hace con gusto, no pierde el contacto diario con ello.

“Siempre he estado con ella (la hija mayor), todos los días hablo con los niños, y eso me ha dado mucha fortaleza. Que un hijo me diga: ‘Papi, yo sé que tú siempre vas a estar para mí’, no necesito nada más. Eso me hace muy feliz”, afirmó.

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En otro momento de la charla, destacó los sentimientos que ha tenido en sus distintas relaciones. “Con Pao conocí de nuevo el amor, el amor de niño. Siempre se lo he dicho. Yo me casé con la mamá de mis cuatro hijos, y obvio estuve enamorado, pero de una manera diferente. Fue un amor más maduro, yo tenía 19 años y ella es mayor”.

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