Jessi Uribe cumplió años y así lo homenajeó Paola Jara, su esposa: “Al amor de mi vida”

Paola Jara y Jessi Uribe pasan por un inmejorable momento profesional y personal. La pareja que está de gira de conciertos, terminó algunos recitales en Estados Unidos y en breve, retomará en escenarios de Latinoamérica y España, al tiempo disfruta de su pequeña Emilia, que la semana anterior cumplió cuatro meses de nacida, usa las redes sociales para mostrar aspectos de su cotidianidad.

Este domingo Jara las usó para felicitar y homenajear al que denominó el gran amor de su vida, ya que Jessi cumplió 39 años.

El cantante, nacido en Bucaramanga y quien desde muy joven sintió inclinación artística y posteriormente, en sus inicios, hizo parte de grupos de mariachis y música norteña, no fue ajeno al mensaje de su esposa y le respondió conmovido.

¿Qué le dijo Paola Jara a Jessi Uribe en su cumpleaños?

A Yesid Eduardo Uribe Ordóñez, nombre de pila del intérprete de ‘Dulce pecado’, Paula Andrea Zapata Jaramillo, como fue bautizada Jara, le dedicó: “Al buen hombre , hijo, hermano, papá , esposo , amigo. Al alma de la casa , al soñador, al guerrero, al apasionado , al niño , al talentoso, al amor de mi vida. Hoy quiero desde el fondo de mi corazón desearle un muy feliz cumpleaños”, comenzó escribiendo la artista que acompañó su dedicatoria con imágenes de familia siendo la primera una donde se ven varios globos y parte del cuerpo de la pequeña Emilia, sin dejar ver su rostro.

Recordemos que tanto Paola como Jessi han sido celosos en mostrar a la bebita de frente. En la imagen se ve una tarjeta que dice “Feliz día papito, te amo. Emi”

“Que Dios siempre te acompañe mi amor en cada paso que des, que sigas siendo luz para todos los que tenemos la dicha de compartir contigo. Que siempre tu mayor anhelo sea agradar a Dios, y que la salud nunca te falte. Eres el mejor regalo que Dios nos dio. Te amamos. Emilia & yo. Feliz vida a quien le da vida a mi vida !”; concluyó diciendo el mensaje de la intérprete de ‘Que chupe, que sufra y que llore’

Uribe contestó diciendo: “Las amooooooooooo... gracias por ser tan linda mi amor”.

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