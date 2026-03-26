Jessi Uribe habló por primera vez sobre la muerte de Yeison Jiménez: reveló su última charla

La muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez sigue generando reacciones en la industria musical colombiana, especialmente entre quienes compartieron con él escenarios, giras y proyectos. Uno de ellos es Jessi Uribe, quien recientemente se refirió al tema en medio de una reciente entrevista.

Durante la charla, el intérprete compartió detalles personales sobre su relación con Jiménez y recordó la última vez que habló con él, en un testimonio marcado por la incredulidad y la reflexión.

Así recordó Jessi Uribe a Yeison Jiménez ¿Hace cuánto se conocían?

En conversación con ‘Enrique Santos Show’, el bumangués hizo énfasis en la relación de años que construyó con Yeison Jiménez, marcada por la coincidencia frecuente en conciertos y espacios musicales. Según explicó, el cantante llevaba más de una década trabajando de manera constante en su carrera, lo que facilitó que coincidieran repetidamente en el circuito de la música popular.

“Con Yeison tuvimos una relación de muchos años. Yeison es un artista que siempre llevaba, no sé, 15 años dándole y dándole, música y música”, afirmó, destacando la disciplina de su colega. También explicó que dentro del género es habitual compartir fines de semana entre presentaciones y giras, lo que fortalece los lazos entre los artistas.

Jessi Uribe también se refirió al golpe que significó la noticia para los artistas, especialmente por las circunstancias en las que ocurrió: “Fue terrible para todos porque ese día todos cantábamos y saber lo que pasó con su avión y tener que coger un avión luego de que esto pasara, la verdad, a todos nos afecta mucho eso”.

Además, reconoció que el duelo aún no termina y que la ausencia de Yeison Jiménez sigue siendo difícil de procesar. “Creemos que es mentira todavía, es que escuchamos su música y es como que uno cree que es mentira, que no pasó”, añadió.

La última conversación entre Jessi Uribe y Yeison Jiménez

Uno de los momentos más personales de la conversación fue cuando Jessi recordó la última vez que habló con Yeison, apenas un día antes de su muerte. De acuerdo con su relato, estaban organizando la grabación de un video en su casa, al que asistirían varios artistas del género.

“Yo hablé con él el día anterior porque íbamos a hacer el video en mi casa, íbamos a llevar a todos los artistas a mi casa. Me dijo: ‘Papi, llego tarde, ayúdame a conseguir la camisa de la Selección, soy talla L’, y yo, bueno, cuando supe eso, fue terrible para todos”, concluyó.

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