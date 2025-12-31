Jessi Uribe presumió camioneta que le llegó de Navidad. Esto le habría costado el vehículo

Tal y como lo han hecho otras figuras en redes sociales, Jessi Uribe compartió con su comunidad de seguidores algunos detalles de la celebración de Navidad que realizó en compañía de su familia.

Sin embargo, entre las publicaciones del artista santandereano hubo una que llamó en especial la atención. En el posteo, presumió la nueva camioneta que le llegó con moño incluido para este 25 de diciembre.

¿Cuánto cuesta la nueva camioneta de Jessi Uribe?

De acuerdo con la publicación del intérprete de Dulce Pecado, ahora en su garaje tiene una camioneta Mercedez Benz Clase G 580 de color blanco polar.

Según la página web de la marca automotriz, este vehículo se puede adquirir desde los 825.900.000 millones de pesos colombianos. Sin embargo, el precio puede aumentar dependiendo de la versión elegida por el comprador.

De ese modo se sabe que el nuevo carro de Jessi Uribe tendría un valor cercano a los mil millones. Lo que no está claro es si él mismo lo compró o se trató de un regalo de Paola Jara, su esposa.

“Qué hermosa camioneta. Ideal para la familia”, “envidia de la buena, viejo Jessi”, “ese carro es un monstruo y llama la atención a donde sea que llegue” y “lo ideal es el confort para la familia. Muy buena elección”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación del también exjurado de Yo me llamo.

Esta es la nueva camioneta de Jessi Uribe. Fotografía por: Captura de pantalla

El lujoso regalo que Jessi Uribe y Paola Jara le hicieron a su hija

En semanas reciente, la pareja de cantantes fue tema de conversación al mostrar que compraron a su hija Emilia un piano de cola. Según algunos curiosos, se trata de un obsequio poco adecuado para una recién nacida, mientras otros destacaron la intención de acerca a su hija al arte desde temprana edad.

También llamó la atención el precio del regalo. Según medios de comunicación, comoLa Red (Caracol Televisión), el modelo de este piano ronda los 50 millones de pesos en sus versiones básicas. No obstante, las versiones en colores diferentes al negro —como la que se vio en la casa de Paola Jara y Jessi Uribe—, suelen tener un costo más elevado debido a su fabricación y disponibilidad en el país. En algunos casos, el valor puede aproximarse a los 70 millones de pesos, dependiendo del distribuidor, configuraciones adicionales y los gastos asociados al transporte e instalación.

