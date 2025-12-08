Jessi Uribe y Paola Jara mostraron lujoso regalo para su hija Emilia. Vale más de 50 millones

Tras el nacimiento de Emilia, el pasado 19 de noviembre, Jessi Uribe ha compartido varios momentos junto a la bebé en sus redes sociales. En días recientes, por ejemplo, él y Paola Jara mostraron la foto de uno de los primeros regalos que le hicieron a su hija. El obsequio dividió opiniones por el precio que ambos cantantes habrían pagado.

El costoso regalo que Jessi Uribe y Paola Jara le dieron a su hija

De acuerdo con lo expuesto por la pareja de artistas, se trata de un piano de cola en acabado blanco, una pieza que suele ubicarse en gamas profesionales dentro del mercado musical. Aunque ninguno dio detalles técnicos del instrumento, usuarios rápidamente identificaron que corresponde a una referencia de Yamaha, fabricante reconocido por sus líneas de alto rendimiento.

Según medios de comunicación, como La Red (Caracol Televisión), los modelos similares a ese formato pueden superar fácilmente los 50 millones de pesos en sus versiones básicas. Las ediciones en colores diferentes al negro, como la que se vio en la casa de los intérpretes, suelen tener un costo más elevado debido a su fabricación y disponibilidad en el país. En algunos casos, el valor puede aproximarse a los 70 millones de pesos, dependiendo del distribuidor, configuraciones adicionales y los gastos asociados al transporte e instalación.

El regalo de Jessi Uribe y Paola Jara generó conversación entre sus seguidores: mientras unos consideraron que se trataba de un detalle simbólico para que la pequeña crezca en un entorno musical, otros lo interpretaron como una inversión pensada para el trabajo diario de los cantantes, pues el instrumento también puede servirles para componer y ensayar desde casa.

Más allá de la discusión generada en redes sociales, lo cierto es que el piano se convirtió en uno de los primeros elementos que acompaña la llegada de Emilia, quien desde sus primeras semanas está rodeada de la pasión por la música que caracteriza a sus padres.