Jessi Uribe recordó el inicio del romance con Paola Jara y la defendió de las críticas

Jessi Uribe volvió a hablar, como pocas veces lo hace, de cómo comenzó su historia sentimental con Paola Jara, una relación que desde el primer momento estuvo en el centro de críticas, especulaciones y memes. El artista, conocido por éxitos como Dulce pecado, contó detalles de ese inicio marcado por rumores y defendió públicamente a su esposa, con quien espera una bebé, asegurando que ella no tuvo nada que ver con el final de su relación anterior.

Jessi Uribe dice que Paola Jara “no tuvo la culpa” de su divorcio

En una reciente entrevista para La sala de Laura Acuña, el bumangués reconoció que a él no le afectan tanto los comentarios negativos, pero que le duele cuando las ofensas y acusaciones recaen sobre su actual esposa.

“A mí no me importa que me digan lo que me digan, entonces no me duele. Que si abandoné a mis hijos, que si me fui… yo no los abandoné, tengo cuatro hijos, sigo bien por ellos, los amo con mi vida. Pero a ella sí me duele que le digan esas cosas, porque ella no tuvo culpa”, aseveró.

Jessi Uribe explicó que su historia con Paola Jara empezó tras compartir escenarios y proyectos musicales, y aunque la complicidad entre ambos fue evidente, la decisión de hacer público el romance trajo consigo una oleada de críticas y señalamientos en redes sociales. Muchos la señalaron como responsable de que el anterior matrimonio del cantante se haya terminado, algo que él mismo desmintió, dejando claro que su relación anterior ya estaba rota cuando comenzó a salir con la artista antioqueña.

El intérprete también recordó algunos de los ataques que enfrentaron al inicio: memes, videos y frases como “yo se lo cuido” o “Sandrita, este hombre está de un juicio”, que, según contó, llegaron a afectarlos más de lo que la gente imagina.

Más allá de las críticas externas, Jessi Uribe admitió que su relación con Paola Jara también tuvo momentos difíciles al comienzo, marcados por celos e inseguridades. “Revisaba el celular, me molestaban los emojis que enviaba, todo me hacía ruido”, confesó. Además, explicó que sentía que no estaba “a la altura” de su pareja y que pequeños detalles podían convertirse en discusiones.

Con el tiempo, la pareja de músicos logró superar esas barreras gracias al diálogo y la sinceridad: “El hablar ayuda mucho, y uno también se da cuenta que no puede vivir así”.

Hoy, Jessi Uribe asegura que Paola tiene una buena relación con sus hijos y que juntos han aprendido a blindar su historia de las críticas. Aunque los comentarios negativos no han desaparecido, la pareja se mantiene firme, recordando que, detrás de cada titular y rumor, solo ellos saben realmente cómo fue que comenzó todo.