Jessi Uribe se confesó sobre viral video de Paola Jara: “Este hombre está de un juicio”

En enero de 2020, Jessi Uribe y Paola Jara confirmaron el inicio de una relación amorosa que ha estado rodeada de críticas, entre otras razones, por el pasado amoroso del bumangués con la madre de sus cuatro hijos.

En su momento, se especuló que el intérprete de Dulce Pecado le fue infiel a Sandra Barrios, su antigua esposa, con la cantante antioqueña. Sin embargo, él sostiene que el romance con su nueva pareja inició al poco tiempo de haberse separado.

Paola Jara y Jessi Uribe se conocieron en 2017, cuando grabaron Como si nada, su primera colaboración musical. Fotografía por: Archivo Particular

El video viral de Paola Jara y Jessi Uribe

En medio de los cuestionamientos que la pareja suele recibir en redes sociales desde hace casi cinco años, ronda un video que ambos artistas grabaron y, al parecer, enviaron a Sandra Barrios para explicarle la razón por la que se quedaron a beber juntos una noche.

“Sandrita, perdón. Nos emborrachamos, perdón. Pero este hombre está de un juicio ¡Mejor dicho! Aquí no hace sino... Es más, Edwin fue el que nos emborrachó a todos”, se escucha decir a Paola Jara, tras lo cual Jessi Uribe agrega: “Mami, me extraña. Tú sabes que yo te amo”.

Sobre las circunstancias de dicha grabación surgieron una gran cantidad de dudas y rumores que, hasta ahora, no habían sido resueltos.

¿Qué dijo Jessi Uribe sobre el video de ‘Sandrita, yo se lo cuido’?

En entrevista con el programa Cómo Amaneció Bogotá de la emisora Tropicana, el antiguo jurado de Yo me llamo recordó este video y dio su versión sobre lo que se comentó a través de redes sociales.

“Ese video que hay de que Sandrita yo se lo cuido, esa es la mentira más grande. A mí no me gusta defenderme en esto porque uno pierde más, ni me interesa más. La gente subió ese video y dizque nosotros estábamos juntos, eso es una gran mentira. Ese día que grabamos ese video, estaba Pao con su expareja en el hotel, o sea que nosotros no teníamos nada ¡Es la mentira más grande! Pasaron meses y nosotros nos dimos ese besito en junio y lo de cantar fue en marzo, pasaron 3 meses”, comentó Jessi Uribe, quien cumplió dos años de matrimonio con Paola Jara en mayo pasado.