Jessica Cediel contó por qué está soltera y reveló qué pide en un hombre

La presentadora y modelo colombiana Jessica Cediel volvió a referirse públicamente a su vida sentimental, dejando claro que su soltería es una decisión consciente y no un motivo de preocupación. En varias entrevistas y publicaciones recientes, Cediel ha enfatizado que disfruta esta etapa y que ha aprendido a poner sus propios límites después de experiencias dolorosas en el pasado.

“Estoy soltera por elección, no porque no tenga pretendientes”, declaró la bogotana en una charla citada por Kienyke. “No es que no haya opciones, pero no he encontrado a alguien que cumpla lo que considero importante en una pareja”.

La modelo, que ha construido una sólida carrera en televisión y como influencer, explicó que su independencia es un valor que no está dispuesta a sacrificar. “Todo lo que he logrado en mi vida lo he conseguido sola. Por eso sé lo que valgo y merezco a alguien que realmente me trate como debo ser tratada”, aseguró en declaraciones recogidas por Colombia.com.

Cediel también habló con sinceridad sobre las cicatrices emocionales que le dejaron algunas relaciones pasadas. “Me han lastimado innecesariamente y eso me dejó el corazón aporreadito. Pero ya estoy bien, sané y ahora soy más precavida”, confesó. A pesar de ello, no descarta enamorarse de nuevo, pero con las condiciones adecuadas. “Quiero un hombre de Dios, alguien con buenos valores. Sé que cuando tenga que llegar, llegará”, dijo en diálogo con El País de Cali.

La presentadora ha recibido críticas en redes sociales por seguir soltera y mostrarse segura de sí misma. A esos comentarios, Cediel respondió con humor y firmeza. “Me vale tres tiras de plastilina lo que digan”, expresó en entrevista con Infobae, dejando claro que no permite que las opiniones ajenas definan su felicidad.

Más allá de los rumores sobre posibles romances, Jessica confesó que está enfocada en su bienestar y en sus proyectos personales. “Estoy disfrutando de mi familia, de mi trabajo y de esta etapa de mi vida. No tengo prisa, no necesito una relación para sentirme completa”, comentó a Nueva Mujer.

Las palabras de Cediel han resonado entre sus seguidores, muchos de los cuales han elogiado su franqueza y su defensa de la independencia femenina. En un mundo del espectáculo donde a menudo se presiona a las celebridades para mantener una imagen de pareja ideal, la postura de la presentadora envía un mensaje distinto: el amor propio y la paciencia también son elecciones válidas.

Con su característico estilo directo, Jessica Cediel ha logrado transformar las críticas sobre su estado sentimental en una oportunidad para reafirmar su autonomía y su fe en el futuro. Su testimonio refleja una tendencia creciente entre figuras públicas y mujeres jóvenes: disfrutar el presente sin rendir cuentas sobre la vida amorosa.