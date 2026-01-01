Jessica Cediel reapareció con emotivo mensaje de fin de año tras la muerte de su papá

Durante varios años, Jessica Cediel habló de la lucha que tenía su padre Alfonso Cediel con el Párkinson, enfermedad que poco a poco fue desgastando su estado de salud. En el 2021, Jessica, su mamá y sus hermanas lo ingresaron a un centro geriátrico para que recibiera atención especializada.

“Tuvimos que dejarlo en un lugar especial, en un hogar geriátrico en donde tienen todos los cuidados profesionales que se deben tener porque debido al desgaste de la enfermedad pues a veces a la familia se le sale de las manos por más de que uno haga absolutamente todo”, dijo en ese momento.

Jessica Cediel recuerda a su papá

Después de varios días de silencio y reflexión, Jessica decidió volver a las redes sociales para compartir un mensaje muy emotivo tras la reciente pérdida de su padre, un momento que ha sido uno de los más difíciles de su vida. La presentadora y modelo colombiana se abrió con sus seguidores y habló sobre el duelo como un proceso que cambia por completo la perspectiva de la vida.

“Hay momentos para los que la vida no te prepara. Creo firmemente que después de un duelo la vida te cambia completamente en un antes y un después. Miras todo con nuevos ojos”, escribió en una historia en su cuenta de Instagram donde tiene 10 millones de seguidores.

En su publicación, Cediel también compartió que la fe ha sido un pilar esencial para enfrentar este momento difícil. Con palabras llenas de espiritualidad, pidió fortaleza y misericordia divina para aquellos que, como ella, pasan por estas fechas con un vacío en el corazón. “Por ahora, tiempo al tiempo. Que Dios nos llene de su misericordia y fortaleza a aquellos corazones que por estas épocas aun tenemos un vacío por dentro. Y aunque duela intensamente, permítenos aceptar con gozo tu santa voluntad”.

El mensaje estuvo acompañado al final de una cita bíblica del libro de Jeremías (29:11), un pasaje que habla de esperanza, propósito y futuro, reflejando cómo Cediel se aferra a la fe para encontrar consuelo en medio de la pérdida.

Mensaje de Jessica Cediel. Fotografía por: Instagram

Sus amigos y seguidores le han dejado mensajes de fortaleza: “Abrazo fraterno. Que la paz llene sus corazones para sobre llevar estos momentos tan difíciles”, “toda mi solidaridad contigo y con tu familia, Dios te de la fortaleza necesaria para poder sobre llevar esta dura pena”, “te abrazo a la distancia con mis oraciones”, “sé lo duro que es esto para ti y créeme que los que hemos perdido un papá, hoy lloramos contigo”.

La última foto de Jessica Cediel con su papá

Además de ese mensaje, realizó un post mostrando la última foto que se tomaron juntos. “El viernes 12 de diciembre celebramos una Navidad por adelantado en familia. Por planes de vacaciones de mi hermana y porque no vive en Colombia, Melissa vino hasta aquí solo a celebrarnos la Navidad. GRACIAS Melissa. ❤️‍🩹🙏🏻La pasamos tan bonito…❤️Oramos, comimos, brindamos, cocinamos, escuchamos música, bailamos, reímos, jugamos, peleamos, nos regañaste…Ese día estuvimos disfrutando tanto. 🌹❤️‍🔥Estabas tan sano, tan chistoso, tan juicioso, tan amoroso, tan lúcido, tan terco, tan tú“.

La presentadora aseguró que cuatro días después de esa celebración, su padre falleció: “Lo que nunca imaginé fue que ésta iba a ser la última vez que te vería con vida papito. Se supone que te iba a volver a ver 💔🙏🏻Al finalizar nuestra reunión, te llevé de la sala hasta el parqueadero. Te metí al carro con cuidado, te abracé, te bese la cabecita y te dije te amo cediel nos vemos pronto. En medio de esta tormenta le doy gracias a Dios porque pudimos compartir de forma tan bonita contigo ese día.Por ahora tengo ese pequeño consuelo en mi alma al recordar ese último instante junto a ti. Porque fue muy bonito. ❣️Pero… Jamás pensé que el 16 de diciembre te me fueras y menos de esa forma tan inesperada".