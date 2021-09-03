Jessica Cediel responde a críticas por foto en funeral de su papá: “Gente inhumana”

El 20 de diciembre del 2025, Jessica Cediel confirmó la muerte de su padre, Alfonso Cediel. La modelo y presentadora hizo una emotiva publicación en sus redes sociales contándole a sus seguidores que, después de varios años de lucha contra el párkinson, su padre había partido al cielo.

Durante las exequias, la presentadora generó polémica tras compartir varias fotos del funeral de su padre, donde se la ve rodeada de su familia junto al féretro. En las imágenes, se le veía junto a su madre y hermanas posando para la cámara, incluso mostrando gestos serenos o ligeras sonrisas. Este último detalle fue el que más críticas generó, ya que muchos usuarios se preguntaron cómo podían “posar” en un momento tan doloroso, calificando las fotos de innecesarias o inapropiadas.

Respuesta de Jessica Cediel

Tras varios meses de silencio, este fin de semana Cediel concedió una entrevista para La Red, de Caracol Televisión, habló de la ausencia de su padre: “Se me paran los pelos todavía, está muy reciente, mi papito apenas esta semana cumple tres meses de vida en el cielo, fue un golpe muy duro, inesperado, traumatizada toda la familia; de hecho estamos todavía procesando el duelo, que es una cosa cero lineal, es algo muy difícil, pero finalmente pegadas de la mano de Dios, y teniendo la fe y la confianza de que él está en un mejor lugar allá arriba con papá Dios”.

De igual manera, contestó a las críticas que recibió en sus redes sociales: “Yo en ese momento no hablé por respeto a mi papá, a mi familia y al dolor que solo nosotros estamos transitando y que nadie más conoce. Siento que cuando uno no sabe los pormenores, cuando uno tiene ignorancia y desconocimiento no puede juzgar el dolor ajeno, para todas las personas que de pronto crean que tienen potestad de hablar del duelo de alguien, es imposible, primero, usted no sabe cómo lo va a llevar y segundo, independientemente de la manera que lo lleve, es muy personal, así que me parece una falta de respeto, gente inhumana que no tiene corazón, porque ríase de cualquier otra cosa, pero no se ría de la muerte de un ser querido que es algo que realmente le cambia a uno la vida en un antes y un después”.

Enseguida, continuó diciendo: “Siento que alguna gente puede ser muy ignorante, porque no es la primera persona que se toma una foto en compañía de su ser querido en el féretro. Eso se ha visto en diversos casos a nivel mundial y de pronto como no tienen tanto impacto, no es tan visible, pero es una hija que está viviendo un dolor, es una víctima que está pasando su dolor con su familia, y nosotras quisimos honrar a mi papá de la mejor manera. Yo creo que si la gente se enterara de la manera en la que nosotras compartimos con mi papá cuando se fue, nos dirían locas y no me importa, pero son cosas muy íntimas, muy privadas y delicadas, que hacen que nosotras reaccionemos así. Así que lo digo con todo el amor y todo el orgullo de mi viejito que está en el cielo, mi gente, mi comunidad de Instagram lo conocía y desde que estaba en vida hasta el momento en el que se fue para donde Dios, lo iba a honrar”.

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¿Por qué Jessica Cediel está en celibato?

De igual manera, la presentadora reveló que lleva más de un año alejada de la pantalla. “Después de que terminé La Descarga en el 2024, literal, terminé descargada. Después de 21 años de carrera ininterrumpida, aquí en Estados Unidos, quise alejarme, recogerme, entonces el año pasado no hice nada, estar en mi casa, aquí o en Miami, compartir con la familia, mis animales, las plantas, descansar, estuve muy enfocada en mí, en crecer mi parte espiritual”.

Con respecto a su situación sentimental, dijo: “Mi corazón está tranquilo, llevo dos años soltera, célibe, sin nada de nada, estoy muy dedicada a mí. No estoy afanada, más bien estoy muy completa, muy madura, ya maté mis demonios y mis miedos y estoy esperando a que llegue la persona. Siento que si eres una mujer completa, que se ha cuidado mucho interiormente, profesionalmente, familiarmente, qué bonito que lo mejor que tienes en esta época lo mejor es que se lo puedas brindar a una persona que llegue a sumar. Yo soy chapada a la antigua, si me meto con alguien es para una relación larga, bonita y duradera. Así me siento bien y me ha ido bien. Si Dios me lo permite, quiero tener hijos, y si dentro de los planes de Dios está no tener hijos, pues no los tendré”.