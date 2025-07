Jessica Cediel reveló por qué se alejó de la televisión: “primera vez que me sucede”

A lo largo de su carrera, Jessica Cediel ha hecho parte de diferentes proyectos. Su primera aparición en público fue en el concurso Señorita Bogotá 2002, donde se llevó el título de virreina, lo que le abrió muchas puertas en la televisión nacional. Después, trabajó como modelo publicitaria y hizo su debut en la pantalla chica con el programa Bravissimo de Citytv.

En 2007, se unió al Canal RCN como presentadora de Muy buenos días, junto a Laura Acuña y Jota Mario Valencia. También presentó Nuestra semana nuestra tele y Estilo RCN.

En 2014, se mudó a Miami y se unió al equipo de Univisión, donde presentó programas como El gordo y la flaca y Sal y Pimienta. Más tarde, llegó a Telemundo, donde fue reportera de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En los últimos años regresó a la televisión en Colombia, presentando el programa La Descarga de Caracol Televisión junto a Carlos Calero.

Jessica Cediel. Fotografía por: Instagram

¿Por qué Jessica Cediel se retiró temporalmente de la televisión?

Desde ese concurso musical de Caracol Televisión, la bogotana no ha vuelto a aparecer en ningún otro proyecto televisivo. En los últimos días, a través de redes sociales, explicó los motivos:

“muchos me están preguntando que por qué no estoy en la televisión, que qué pasó, que en dónde ando, por primera vez en la vida, después de 21 años de carrera ininterrumpida, gracias a Dios, a nivel nacional e internacional, estoy en un break, no es que no tenga ofertas, tengo muchas ofertas de trabajo, tanto aquí en Colombia como en el exterior, sino que simplemente no las he tomado por X o Y motivo y estoy alejada de la televisión y las pantallas, primera vez en la vida que me sucede, primera vez que me estoy dando un espacio para mí porque todo el tiempo he estado trabajando y para esta oportunidad dije: ‘quiero un break’, dijo.

Aclaró que, aunque no esté actualmente en pantalla, no quiere decir que no tenga proyectos: “terminé el último proyecto que fue en Colombia con La Descarga de Caracol Televisión, que a todos ustedes les encantó, pero en este momento de la vida estoy alejadita y no saben cómo me ha hecho de bien, ahora esto no significa que no siga trabajado como en otro plano en temas que me apasionan y que me encantan que obviamente también tienen que ver con la televisión, con el cine, hay muchas sorpresas para ustedes, sino que es un momento de oxigenarme y de descansar”.

¿A qué se dedica actualmente Jessica Cediel?

La también modelo aseguró que sorprenderá a sus seguidores con sus nuevos proyectos profesionales. “He estado estudiando, nutriendo la mente, el espíritu, he tenido reuniones increíbles, hay muchos proyectos andando de la mano, simplemente que no se los he compartido porque obviamente no todo lo que hago en mi vida se los comparto por acá, pero para que sepan que estoy alejadita por eso, por decisión y voluntad propia, estoy súper bien y de la mano sigo preparando muchas cositas que a futuro les van a encantar. Me van a ver como nunca antes me habían visto, se los aseguro, yo he estado muy juiciosa estudiando, preparándome en todo el sentido de la palabra, a nivel académico, a nivel espiritual, a nivel físico, hago muchas cosas, pero simplemente no se las comparto por acá porque obviamente son sorpresas y no todo lo que hago se los monto, pero amo mi carrera, amo mi público, amo mi audiencia, mi trabajo, siento que soy supremamente bendecida con el hecho de poder hacer lo que me llena y como siempre, sigo preparándome para ustedes, hay Jessica Cediel para rato”.