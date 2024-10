Jéssica Cediel se defiende de críticas en redes: “No voy a cambiar mi fe”

Jéssica Cediel volvió a la pantalla nacional. Lo hizo este lunes 30 de septiembre con el formato musical La Descarga, que llegó a su segunda temporada. La también actriz y periodista llegó procedente de Miami, donde está vinculada con la cadena Telemundo.

Hace poco fue parte del reality de baile que se realizó dentro del matutito Hoy día y se llevó el tercer lugar.

La bogotana que salió lesionada, pero feliz y cuadró todo para empatar con las grabaciones de La Descarga, habló con Vea sobre cómo logra mantenerse vigente tanto en el mercado colombiano como en las principales cadenas de Estados Unidos. Ella cree que el secreto es solo uno: “Ser uno mismo y hacer las cosas con amor, agradecimiento y respeto. Siempre pienso, a cualquier proyecto que lo inviten a uno es como subirse a un bus y cuando te subes, miras dónde es tu silla y no puedes quitarle a nadie la suya. Con respeto y cariño ocupas un lugar y no le quitas nada a nadie. Cuando estás ahí sí es momento de brillar”.

“Que me sigan dando palo”, Jéssica Cediel

También quisimos preguntarle sobre su posición o lo que piensa cuando exterioriza mediante las redes sociales sus creencias o fe y deja al descubierto que es una cristiana practicante. Sus seguidores saben que varias veces ha recibido fuertes críticas cuando hace contenido relacionado con este aspecto.

“Que me sigan dando palo, no me importa”, comenzó diciendo la conductora que luego hizo hincapié en que así como ella respeta otros credos, espera que los demás hagan lo mismo.

“Respeto lo que cada quien piense, el credo, la religión, en mi caso, no voy a cambiar mi fe, ni la voy a negociar por el que dirán, por caerle bien a un programa, a un proyecto o a una persona. Yo soy muy agradecida con Dios, siempre lo voy a honrar desde yo esté y en la posición que tenga”, mencionó indicando que cree que quienes señalan tiene una falsa creencia.

“Hay un estigma; la gente cree que porque eres cristiano, eres perfecto y ahí esta el problema… las iglesias son hospitales, a las iglesias llegamos todos enfermos del alma, del espíritu y del corazón. La gente asocia que tienes fe, eres cristiana y entonces tienes que ser perfecta. Vamos porque lo necesitamos, cuando tu entiendes ese concepto haces todo lo contrario dejas de juzgar, dejas de señalar, te enfocas en tu relación con Dios y Dios te respalda. Yo me siento súper relajada y súper tranquila”.

Los hábitos espirituales de Jéssica Cediel

Cediel reveló que tiene hábitos espirituales que procura llevar a cabo. “Me levanto, doy gracias, normalmente son sus hábitos espirituales diarios escucho una canción de alabanza que es Tu fidelidad, de Marcos Witt. Cuando alcanzo, leo el salmo 3, y le hablo a Dios y así hablo con él a lo largo del día. Si voy para la calle, si voy a trabajar digo ‘Señor entra tu primero’. Por la noche igual (digo) ‘papá gracias por tu amor, tu bendición, siempre estoy conectada a él”.

Finalmente la conductora reiteró que no es necesario usar palabras extrañas o un lugar en especial para mantener esa conexión. “A mediodía, mañana, tarde, noche todo el tiempo hablo con él. No tiene que tener un lugar especial o lenguaje para hablar con él, hablo con él como estamos hablando aquí”.

