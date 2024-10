Santiago Cruz, de ‘La Descarga’, casi deja la música para trabajar en construcción

Santiago Cruz es uno de los mentores de ‘La Descarga’, el formato musical que estrenó nueva temporada este 30 de septiembre, a través del Canal Caracol, que da oportunidad a músicos profesionales, que por alguna razón, no han llegado a brillar como esperan, a pesar de poseer el talento. En la primera temporada, Cruz, se alzó con el premio, ya que uno de sus pupilos, Stefany Zabaleta, ganó el concurso.

Como es apenas natural el artista, nacido en Ibagué, Tolima, hace 48 años, está dispuesto a retener el título en la versión 2024 del formato. Curiosamente en charla con Vea, enfatizó en que lo que más lo conmueve no es precisamente lo musical, sino un aspecto más personal. “Más que lo musical me conmueve la transformación emocional, personal de los participantes, ver cómo llegan con el espíritu apagado pero con las subidas al escenario, su espíritu se va inflando”.

“Hago música porque estoy roto”, Santiago Cruz

Santiago sabe perfectamente de qué habla, pues para él la música no es solo industria, él se lo toma mucho más personal, como una terapia, como ese instrumento que le ayuda a sanar. Y fue entonces cuando le preguntamos ¿qué le ha ayudado a sanar?.

“Todo, falta de merecimiento, falta de amor propio, heridas de abandono… Para mí la música es mi herramienta de gestión emocional, no he hecho música para vender, sino para sanarme, hago música porque estoy roto, me ayuda a rearmarme, a través de cada canción y tengo la fortuna de que lo que hago, le ha gustado a otras personas y eso me permite pagar arriendo, pagar el colegio de mis hijos. Pero ese nunca fue el objetivo”.

No obstante, hay heridas que prevalecen y el intérprete de ‘Baja la guardia’ tiene claro esa que persiste. “La ausencia de mi padre” y en la cual trabaja permanentemente.

Pero así como sana, también abarca todas las emociones del ser humano, en opinión del artista. " La música tiene todos esos espectros, refleja lo que somos los seres humanos, puede ser diversión y entretenimiento, pero no debe ser solo eso, debe ser reflexión, introspección, crítica social, crítica a uno mismo…”.

La época más difícil de Santiago Cruz

Al fungir como mentor y guía de un nuevo talento que ha luchado por sobresalir, pero no se le han dado las cosas, es inevitable no indagar sobre esas épocas en que Santiago también vivió anhelando el sueño, pero este parecía lejano. El artista se sinceró sobre una experiencia que vivió, curiosamente cuando ya había abrazado algo de fama con su primer disco.

“Han sido muchas luchas… pero hay una bien distinta. Yo saqué el primer disco y estuvo bien y saqué el segundo que no le fue para nada bien. Mi mamá me había preguntado ‘mijo hasta cuándo lo va a intentar’. Yo le había hecho la promesa de que lo intentaba hasta los 30″, recuerda Santiago que justo en esa época no estaba viendo los resultados de su carrera y lejos del país había tomado la decisión de no insistir más. Recordemos que Cruz estudió Finanzas y relaciones Internacionales.

“Me había ido para España, me había quedado allá sin plata sin nada, me estaba quedando en casa de amigos que me hospedaban. Recuerdo que en un momento dije ‘el disco (el segundo que lanzó) no va a pasar, pero no me regreso’”, Cruz había buscado trabajo en un renglón muy distinto al artístico.

“Ya tenía un puesto llevando escombros de una obra en construcción a la escombrera en Valencia, España. Empezaba el 4 de enero”, pero luego, sucedió el milagro. “El universo, Diosito, como le quieras llamar, abrió la llave y dijo ‘el disco va a pasar’. Recibí una llamada de alguien, apareció un ángel, que me dijo que quería invertir. Ahí cambió mi vida”.

Al año siguiente lanzó ‘Cruce de caminos’, con el que resurgió y tal vez uno de los más importantes de la carrera musical del artista que tiene ocho álbumes en su haber.

Cruz estaba tan desalentado y decepcionado en aquella época que confiesa que si un formato como ‘La Descarga’ se le hubiera atravesado en su vida: “seguramente no me hubiera presentado por temor a que me dijeran que no”, tenía en aquel entonces esa falta de merecimiento que mencionó y que curó, gracias a sus propias composiciones. Cruz vuelve a pensarlo: si se hubiera presentado sabe exactamente qué canción elegiría “Dueño de nada” de El Puma.

