Jhon Alex Castaño se sinceró en ‘Vea’: su enfermedad, Amparo Grisales y más

Jhon Alex Castaño es uno de los exponentes más populares de la música regional y de despecho en Colombia. Tanto así que se le conoce como ‘El Rey del Chupe’, un título que no solo hace referencia a sus melancólicas canciones, sino también a su gusto por tomarse unos buenos tragos.

Sin embargo, según mencionó el artista en medio de una entrevista con la revista Vea, “el reinado como ‘El Rey del Chupe’ tocó dejarlo un poco relegado”. ¿La razón?, una delicada enfermedad que le fue diagnosticada hace varios años: síndrome de Cushing.

Jhon Alex Castaño y su batalla contra el síndrome de Cushing

Según el conocido intérprete, durante varios años enfrentó serias complicaciones de salud que trataba de forma errónea, entre otras razones, porque se automedicaba sin tener un diagnóstico. Lo que no sabía en ese momento era que la cura resultaría peor que la enfermedad, pues su salud empezó a desmejorar al punto en que las consecuencias se hicieron evidentes en su cuerpo: la cabeza solía inflamarse y el cabello se le estaba cayendo.

“Todo el problema fue en una glándula suprarrenal ¡Cosas que uno ni sabe que tiene! Entonces tuve que entrar en un tratamiento bastante riguroso del que, gracias a Dios, salí victorioso porque logré recuperarme completamente. Lo que no les niego es que fue difícil, pues tuve que dejar de lado varias costumbres, como tomarme mis traguitos", explicó Jhon Alex Castaño.

A pesar de que el síndrome de Cushing es parte de su pasado y ya no tiene restricciones médicas, el cantante risaraldense decidió dejar de consumir licor en las mismas cantidades que lo hacía hace algunos años.

“Ya estoy muy bien, pero dejar de hacer una rumba cada tres días, por más de tres años, me hizo perder la costumbre de beber, entonces ahora le hago, pero muy suave. Ya no se puede guaro, que es el bueno, sino Whisky y cosas de esas que no tienen azúcar. Digamos que mi reinado como ‘El Rey del Chupe’ lo tengo un poco relegado, pero para que me lo quiten es complicado (...) Ya la decisión de bajarle al trago fue mía. Ya no amanezco derecho y contento, como antes, pero si comparto algunas copas en mi cumpleaños o en diciembre, pero todo más tranquilo”, agregó entre risas.

El mensaje de Jhon Alex Castaño a Amparo Grisales

Durante su charla con Vea, el artista de 43 años también se refirió a un tatuaje que lleva en el cuello y que, según Pipe Bueno, es en honor a Amparo Grisales, jurado del programa Yo me llamo.

“Mi sueño siempre fue Amparito, mamacita... Muchas cosas, amigos con derechos y de ahí para arriba, pero son cosas que a uno ya no se le cumplieron, ¿cierto? Por Dios, es que conquistar a Amparo Grisales tiene que ser una cosa muy berraca", explicó inicialmente.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

“Yo quería tatuarme unos labios porque tenía una amiga con un diseño similar, pero en los brazos, entonces cuando conseguí la plata para el tatuaje fui y le dije al muchacho que quería hacerme algo, como un beso en el cuello, ¿de esos que parecen robados? ¡Así mismo! Entonces cogí una revista y ahí me encontré con la carátula de un CD de Amparo ¡Yo ni sabía que ella había sacado música!, pero en la carátula de ese disco estaba el beso de ella, entonces le dije al tatuador: ‘Papi, estos fueron. Vea eso... ¡No!‘. Desde entonces los cargo y cuanto tuve la oportunidad de mostrárselos lo hice, y ella los vio y dijo que sí, que eran sus labios", concluyó Jhon Alex Castaño.

Cabe recordar que ‘El Rey del Chupe’ estrenó hace pocos días una canción titulada Cobarde, con la que se pueden identificar todos aquellos que, por temor, no han soltado a un viejo amor del que tan solo queda el recuerdo.