Así respondió Jhon Alex Toro a Ramiro Meneses por decir que “cayó en la indigencia

Jhon Alex Toro es un actor que goza de una gran versatilidad y esto le ha permitido desempeñar personajes de todos los tipos. Así quedó en evidencia, una vez más, gracias a un video que publicó su amigo y colega Ramiro Meneses.

El video de Jhon Alex Toro que publicó Ramiro Meneses

Las imágenes en cuestión fueron publicadas en Instagram con una descripción bastante particular: “Otro actor que cae en la indigencia. Verdaderamente doloroso ver así a Jhon Alex”.

En el video se aprecia el momento en que Ramiro Meneses capta a Jhon Alex Toro en las calles de Jericó, Antioquia, donde está grabando Cosiaca, una nueva producción de la que es protagonista. Precisamente, esta es la razón por la que luce como un habitante de calle.

El momento fue aprovechado por Meneses para bromear con su amigo y colega, con quien sostuvo un divertido cruce de comentarios.

Ramiro: “¿Usted es Jhon Alex Toro?” .

Jhon Alex: “Lo que queda de él, sí. Lo poquito que queda ¡Las migas!” .

Ramiro: “¿Y no necesita alguito?” .

Jhon Alex: “No, yo vivo más tranquilo así ¡Estoy relajado!

Ramiro: “¡A bueno! ¡Chao!”.

Jhon Alex: “Gracias por todo de todas maneras, muy amable” .

Ramiro: “¿Y la televisión?” .

Jhon Alex: “No, eso ya no. Eso no da”.

Así respondió Jhon Alex Toro al video de Ramiro Meneses

Aunque la grabación fue hecha y publicada a modo de broma, algunos despistados seguidores creyeron que, en realidad, Jhon Alex estaba viviendo en las calles. Por esta razón el actor aprovechó para hacer la aclaración.

Sin dejar el humor de lado y por medio de un video en TikTok, Toro se pronunció al respecto y reiteró que su apariencia se debe al personaje que interpreta.

“Ramiro Meneses publica un video en el que dice que John Álex Toro está en la indigencia. Ramiro Meneses no identifica la diferencia entre un personaje y la vida real. Ramiro Meneses ha sido mi mentor y también ha sido, ha sido un placer. Ramiro Meneses, más conocido como el Menesías. Me ha introducido a esta red social. Y yo no sé qué pensar. No sé qué decir”, concluyó Jhon Alex Toro entre risas.