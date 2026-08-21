Jhonny Rivera abrió su finca para albergar a adultos mayores afectados por terremoto

Tras el terremoto de magnitud 7.4 ocurrido el pasado 10 de agosto, miles de personas perdieron sus familiares y sus pertenencias, mientras otras quedaron sin un lugar donde vivir. Ahora enfrentan las dificultades de reconstruir sus vidas tras la tragedia. Entre los afectados hay varios adultos mayores que, además de perder sus pertenencias, se han quedado sin un lugar seguro donde quedarse mientras se llevan a cabo las labores de recuperación.

Jhonny Rivera y su esposa Jenny López ayudan a adultos mayores tras el terremoto

Frente a esta difícil situación, Jhonny Rivera y su esposa tomaron la decisión de ofrecer su propiedad ubicada en Risaralda a algunos de ellos. En videos que compartió en sus redes sociales, el artista mostró cómo los abuelitos llegaban a la finca, donde fueron transportados en un autobús y recibidos por familiares del cantante y un equipo que se encargó de acompañarlos durante su estancia.

El artista explicó que su objetivo no era solo proporcionarles un lugar donde quedarse, sino también ofrecerles compañía en uno de los momentos más duros que han tenido que enfrentar. “Hoy queremos compartir un poquito de amor con nuestros abuelitos que lo perdieron casi todo en este terremoto. Más que un refugio, es un abrazo, un momento para acompañarlos y recordarles que no están solos. Gracias a todos los que han puesto su granito de arena para ayudar. Cuando Colombia se une, demuestra una vez más que somos un país de gente con un corazón enorme. Seguimos ayudando, seguimos creyendo y vamos a levantarnos juntos”.

El cantante tuvo que viajar a Estados Unidos a cumplir compromisos profesionales, pues se presentará en Nueva York y Nueva Jersey, por lo cual designó a su mamá para atender a los adultos mayores.

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Sus seguidores elogiaron su buen corazón, pues además de ese gesto, el intérprete de El intenso también abrió las puertas de su hotel en esa misma ciudad para hospedar a rescatistas, médicos y voluntarios que están atendiendo la tragedia. “Gracias por tanta generosidad, empatía y amor sincero por el prójimo”, “que Dios les de vida y salud a todos por ayudar a tantas personas”, “Dios los bendiga por esa ayuda a estas personas. Todo lo bueno que hacen son bendiciones para ustedes”, “qué belleza de familia”, “ya sabemos de dónde tienes ese corazón tan hermoso, como tu mamita, Dios me los bendiga por cada obra que hacen”, “ese hombre está formado por un ángel”, “la felicidad que se siente de ayudar a los demás no tiene comparación”.

El cantante también se ha involucrado en la recolección de donaciones para ayudar a las comunidades afectadas. Él mismo experimentó el terremoto en Pereira y su finca sufrió algunos daños. Rivera compartió que varios objetos de su hogar terminaron en el suelo debido a la fuerza del temblor, aunque, por suerte, sus familiares estaban a salvo.