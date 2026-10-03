Jhonny Rivera busca a la familia de joven que murió durante uno de sus conciertos

El pasado 26 de septiembre se realizó en la Concha Acústica del municipio de Garzón, Huila, la Fiesta Montañera donde varios artistas se presentaron, entre ellos Jhonny Rivera y Nelson Velásquez.

Los medios locales reportaron que un joven que posteriormente fue identificado como José Elver Palencia, quien era un seguidor de Rivera, sufrió un delicado percance en el área de comidas del evento, ya que al parecer se atragantó con un chorizo.

Allí habría sido auxiliado y luego, ante la gravedad de su salud, fue llevado a la unidad de urgencias del Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón. pero lamentablemente falleció.

Se estableció que Elver Palencia había viajado desde el corregimiento de Maito, en el municipio de Tarqui, Huila, para ver a Jhonny Rivera, de quien era muy seguidor.

De momento, aún no han trascendido las causas exactas de su fallecimiento, ya que también se ha mencionado un posible ataque al corazón.

Jhonny Rivera ‘achicopalado’ ante muerte de seguidor

Esta semana en medio de una dinámica de preguntas y respuestas a través de sus historias en Instagram, Rivera quiso referirse al tema al ver que una de sus seguidoras, que entró en conversación con él, era de Garzón, Huila.

“Oye, tú que eres de Garzón, ¿me puedes ayudar a ubicar la familia del muchacho que murió cuando yo estaba cantando?”, ´mencionó el artista que indicó desea expresar sus condolencias a los parientes del joven y saber un poco más de lo acontecido.

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Rivera contó que él tampoco tiene claridad de los hechos. “Hay gente que dice que se ahogó con la comida, hay gente que dice que le dio un infarto, y quiero hablar con la familia. Quiero conocer un poquitico este caso, porque me ha tenido muy achicopalado”, puntualizó.

El cantante dio a conocer un número telefónico en su perfil de Instagram, para lograr el contacto que desea.

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“Me dicen que era muy fan mío, me han escrito muchas cosas; por favor, que se comuniquen y que me ayuden a ubicar a la familia”, finalizó el cantante y añadió que lo pueden contactar por medio del teléfono que se encuentra en su perfil de Instagram.

Este fin de semana, Jhonny Rivera se encuentra concentrado en el centro de eventos Expofuturo, de la villa olímpica en Pereira, con ‘Volveremos Fest’, el concierto que busca impulsar la reactivación económica y apoyar a las víctimas del pasado terremoto que afectó al Eje Cafetero.

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Además de Jhonny Rivera se anuncian artistas como Nanpa Básico, Andy Rivera, Luis Alfonso, Pipe Bueno, Mike Bahía y Alkilados, entre otros.

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