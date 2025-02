Jhonny Rivera confesó el curioso origen de su nombre artístico ¿De dónde surgió?

Jhonny Rivera es uno de los exponentes de música popular más conocidos en Colombia y otros países de América Latina, como Ecuador y Venezuela. Su popularidad en la música comenzó gracias a El dolor de una partida, una canción que, según reveló recientemente, también dio origen a su nombre artístico.

La confesión del risaraldense se dio en el más reciente episodio de Entre canciones y confesiones, pódcast que estrenó hace poco más de seis meses.

Nombre real de Jhonny Rivera en la vida real ¿Por qué se puso este nombre artístico?

De acuerdo con lo expuesto por el cantante de 51 años, a pesar de que siempre tuvo la intención de darse a conocer en la música con su nombre de pila, las circunstancias lo llevaron a adoptar un pseudónimo con el que, al menos en un principio, no estaba de acuerdo.

“Cuando Diego Pareja me entregó mi primera canción, en un disco masterizado, fue a poner mi nombre y el del tema, entonces empezó a escribir ‘El dolor de una partida’ y ahí es cuando pregunta: ‘Ay, ¿y dónde meto ‘Jhon Jairo Rivera’ aquí?, si ya el nombre de la canción llenó medio CD’”, comentó inicialmente.

“Ese día en el estudio estaba Luz Estela Soler, una gran amiga, que en paz descanse, y dice: ‘Es que Jhon Jairo Rivera es muy largo y tampoco es comercial. Póngale Jhonny Rivera’. Aunque yo respondí que no porque ese no era mi nombre, Diego dijo que ya le había puesto el ‘Jhonny’, entonces ahí lo acomodó como pudo”, agregó entre risas.

A pesar de que el intérprete no estaba seguro de este nombre artístico, se le presentó de forma inesperada la oportunidad de sonar por primera vez en radio. Sin embargo, al entregar su canción a la emisora olvidó que el CD estaba marcado como ‘Jhonny Rivera’ y, por esa razón, los locutores lo presentaron bajo ese nombre.

“Fui para la emisora Alta Gracia para agradecerles la oportunidad, pero también para explicarles que ese no era mi nombre, que yo me llamaba era Jhon Jairo Rivera. Sin embargo, me dijeron que debía resignarme porque ya me habían presentado así y la canción ya la estaban pidiendo con ese nombre”, concluyó.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí