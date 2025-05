Jhonny Rivera envió inesperado mensaje a ‘Epa Colombia’ ¿Qué dijo?

Aunque han pasado más de tres meses desde que ‘Epa Colombia’ ingresó a la cárcel El Buen Pastor, su caso sigue generando eco en la opinión pública. En esta ocasión, fue Jhonny Rivera quien sorprendió con un mensaje de apoyo a la influenciadora, enviándole palabras de aliento en medio de este complejo momento.

¿Qué le dijo Jhonny Rivera a ‘Epa Colombia’?

Durante su paso por la alfombra roja de los Premios Lo Nuestro, el intérprete fue abordado por el medio Semana, al que le compartió su opinión sobre la situación judicial de Daneidy Barrera. Aunque aseguró no ser dado a hablar de estos temas, dejó clara su postura.

“Tuve la oportunidad de conocerla y, aunque no me gusta mucho hablar del tema, sí tengo mi punto de vista, y es que la verdad siento que ella no merecía todo esto que le está pasando”, expresó Jhonny Rivera, quien anunció recientemente su compromiso con la también cantante Jenny López.

El risaraldense también destacó el papel que ha tenido la empresaria como generadora de empleo en el país, y señaló que, como cualquier persona, merece una segunda oportunidad. “Ella ha generado empleo y, como cualquier persona que se equivoca, ha pedido perdón y ha tratado de resarcir ese error. Pienso que es un poco injusto, pero bueno, esa es la justicia”, agregó.

Para concluir sus declaraciones, Jhonny Rivera mostró optimista frente al futuro de ‘Epa Colombia’ y confía en que este episodio no definirá su historia: “Yo creo que esto va a tener un final feliz porque algo va a pasar positivo y, cuando salga de la cárcel, la vamos a amar el doble”.

¿Cuánto durará ‘Epa Colombia’ en la cárcel?

A finales de enero pasado, Daneidy Barrera pasó de ser un fenómeno viral en las redes sociales a enfrentarse a una condena judicial que la tiene privada de la libertad.

‘Epa Colombia’ enfrenta una condena de cinco años y dos meses de prisión por destruir con un martillo una estación de Transmilenio durante el Paro Nacional del 2019. Aunque había tenido que pagar una millonaria multa, finalmente, el 30 de enero fue trasladada a la cárcel El Buen Pastor.