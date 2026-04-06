Jhonny Rivera estuvo a punto de ser castigado en Dubái por acción prohibida

El 22 de febrero, Jhonny Rivera y Jenny López se casaron por la iglesia, después de tres años de noviazgo. Tras dar el “sí acepto”, los cantantes iniciaron una inolvidable luna de miel por las paradisíacas Islas Maldivas, Dubái, y un safari en Kenia, África.

¿Qué pasó con Jhonny Rivera en su luna de miel?

El viaje prometía ser una experiencia romántica y única. Sin embargo, Rivera compartió que vivió un momento tenso que casi le causa problemas legales. Dubái se ha convertido en uno de los destinos más exclusivos del mundo, conocido por su lujo y sus estrictas normas culturales.

Todo ocurrió durante una salida en la ciudad, cuando el artista mostró un gesto de cariño hacia su esposa en público, algo que es completamente normal en países como Colombia. Lo que tuvo en cuenta es que en Dubái, este tipo de comportamientos están regulados. Las muestras de afecto en lugares públicos, como los besos o las caricias, pueden ser vistas de manera negativa e incluso sancionadas por las autoridades. “Yo me fui a tomar una foto con Jenny, y simplemente le monté el brazo y ahí mismo me llegó un tipo y me dijo que no se podía, que estaba prohibido, que no podía ni cogerle la mano, nada, ninguna muestra de cariño en ningún sitio”, contó a través de un video que publicó en sus redes sociales.

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Aunque la situación no se agravó, sí causó cierta inquietud, ya que en ese país las sanciones pueden variar desde simples advertencias hasta multas o problemas legales más serios. “Después me fui a tomar una foto e hice así (señala dos dedos de la mano como símbolo de paz) y me dijeron que no, que prohibido, que qué significaba eso. Y yo les dije ‘lo siento, discúlpenme’”.

Durante el viaje, se sumó un factor que intensificó la tensión. Con relación a las noticias internacionales sobre los recientes bombardeos y amenazas en la región, Rivera comentó que el ambiente era de nerviosismo, ya que recibían constantes alertas sobre posibles misiles, lo que generó una gran preocupación durante su estadía. “Al teléfono están llegando notificaciones de misiles que están enviando todo el tiempo y que son interceptados en el aire, hay notificaciones que está prohibido hablar de eso”.

Los internautas han dejado sus impresiones: “tiene que tener mucho cuidado, que Diosito los bendiga”, “debe aprender a respetar la cultura y tradiciones de los sitios que visita”, “allá son muy estrictos”, “esa es la cultura, toca tener en cuenta todas esas prohibiciones”.