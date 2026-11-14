Jhonny Rivera más allá del artista: el hijo, el padre, el esposo y el amigo

Durante más de dos décadas, Jhonny Rivera ha construido una carrera que lo convirtió en uno de los nombres más reconocidos de la música popular colombiana. Sus canciones han acompañado historias de amor, despedidas y despecho, mientras su presencia en los escenarios lo ha llevado a presentarse ante miles de personas. Sin embargo, detrás del artista que el público reconoce hay un hombre cuya historia comenzó lejos de las luces y que ha encontrado en su familia, sus afectos y sus amistades algunas de las experiencias que más lo han marcado.

En una conversación con Vea, el cantante recorrió distintos momentos de su vida. Habló del niño que creció en el campo, de las enseñanzas de sus padres, de la llegada de su hijo Andy, de las relaciones que han transformado su manera de entender el amor y de la amistad que construyó con el también cantante Nanpa Básico. Cuatro facetas que permiten acercarse a una versión más íntima del famoso intérprete.

Jhonny Rivera y la disciplina que aprendió en el campo

Antes de convertirse en uno de los exponentes de la música popular, Jhonny Rivera fue un niño de la vereda Pérez, en el corregimiento de Arabia, Pereira. Allí transcurrió buena parte de su infancia, en una familia campesina en la que el trabajo ocupaba un lugar fundamental. Su padre, José Óscar Rivera, se dedicaba a las labores del campo y su madre, María Mabel Valencia, era profesora de la escuela rural.

De cada uno recibió enseñanzas que todavía reconoce en su personalidad. De su papá aprendió la disciplina y el valor del trabajo; de su mamá, la puntualidad y el sentido de la responsabilidad. En la conversación, recordó que desde muy pequeño se levantaba temprano para ayudar con las labores de la finca y que incluso encontró la manera de hacer sus primeros negocios con un marranito al que alimentaba con los sobrados que recogía en las casas vecinas.

“A ese niño de 10 años te lo voy a describir. Era muy apasionado por el trabajo. Lo aprendí de mi papá, porque desde que tengo uso de razón me he levantado muy temprano a traer las vacas para ordeñarlas y llevar la leche al pueblo. Era muy apasionado por el trabajo y tenía muchas ganas de salir adelante en lo que fuera”.

Su papá era estricto y no siempre veía con buenos ojos que sus hijos dedicaran demasiado tiempo al juego. Una actitud que, reconoce Jhonny Rivera, podría recibir críticas desde otras perspectivas de crianza, pero que él agradece por la formación que le dejó. Con el paso de los años entendió que esa exigencia marcó su relación con el trabajo y su manera de asumir las responsabilidades.

Su madre, por su parte, tampoco era menos exigente. Como profesora de la vereda, estaba pendiente de sus tareas, el aseo y la puntualidad. Para el cantante, estudiar con ella no significó tener privilegios, sino todo lo contrario: sabía que en casa también debía responder por sus obligaciones escolares.

“A las ocho en punto mi mamá hacía sonar esa campana de la escuelita rural y retumbaba en toda la vereda. Eso era un reloj para la gente, porque ya sabían que a las ocho en punto, a las diez y a las diez y quince, eso era sagrado. Mi mamá era un relojito. La puntualidad se la aprendí a ella”, Jhonny Rivera.

El orgullo de ver al Andy Rivera detrás del artista

La llegada de Andy Rivera cambió la vida de Jhonny. En ese momento vivía en Bogotá, trabajaba en una carpintería y todavía no imaginaba el camino que tomaría su carrera musical. La noticia de que sería padre lo tomó por sorpresa: la madre de Andy había viajado desde Cartago para pasar unos días con él y, durante esa visita, descubrieron que esperaban un hijo.

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El susto inicial dio paso a la alegría y a los planes para recibirlo. Rivera recuerda ese momento con especial cariño, incluso porque atravesaba una situación económica complicada. La llegada de Andy representó una nueva responsabilidad, pero también una motivación para seguir adelante.

Convertirse en padre lo llevó a revisar la educación que recibió y a decidir qué aspectos quería repetir y cuáles prefería cambiar. Aunque reconoce que agradece la crianza de su papá, tenía claro que no quería ser tan estricto con su hijo. En lugar de concentrarse en señalar sus errores, eligió reconocer sus aciertos y estimular aquello que hacía bien.

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“Yo quise ser muy diferente a mi papá. Aunque adoro la crianza que me dio, no era capaz de ser tan duro como fue él. […] Lo que hice fue lo contrario. Fui muy permisivo, pero no lo hice mal, porque opté por aplaudir lo bueno y no reprochar lo malo”.

Hoy, cuando mira la trayectoria de su hijo en la música urbana, Jhonny Rivera encuentra motivos para sentirse orgulloso, pero su mayor satisfacción no está relacionada con los escenarios ni con el reconocimiento. Para él, el artista y el ser humano son dos dimensiones distintas, y es la segunda la que más valora.

“Es maravilloso como artista y es muy talentoso, pero esa linda persona que hay detrás me da más orgullo. Si él no fuera un artista reconocido ni tuviera el talento que tiene, igual sentiría orgullo al ver que es una persona muy bondadosa, tranquila, caritativa y noble”, afirmó.

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Acompañar a un hijo en momentos difíciles también le ha enseñado que la paternidad no consiste en tener siempre una respuesta. En el caso de Andy, quien ha hecho públicos algunos problemas de salud mental, reconoce que es un adulto que conoce y estudia lo que vive, por lo que no siempre resulta sencillo aconsejar. Aun así, intenta estar presente, incluso cuando comprende que no puede resolverlo todo.

“Es muy difícil acompañarlo cuando él es tan sabio, porque si yo le voy a decir algo, él ya lo ha leído, ya lo ha estudiado, ya lo ha consultado, ya lo ha reflexionado. Entonces, cuando yo intento decirle algo, antes él me dice: ‘Pa, pero no funciona así por esto y por lo otro’. Él es un adulto muy conocedor de su problema y de cómo manejarlo”.

Jhonny Rivera, el esposo: volver a enamorarse y construir una familia

Después de varias relaciones y experiencias sentimentales, Jhonny Rivera llegó a pensar que la tranquilidad de estar solo era lo que quería para su vida. No tener que dar explicaciones sobre sus horarios, disponer de su tiempo y disfrutar de su espacio personal eran algunas de las razones por las que consideraba que la soltería podía ser una buena opción.

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Pero Jenny López llegó sin que él la estuviera buscando. La cantante hacía parte de su agrupación y, con el tiempo, la cercanía laboral dio paso a una relación sentimental. Ambos hicieron pública su historia en 2023 y, después de varios años juntos, se casaron el 22 de febrero de 2026 en Arabia, Pereira, el lugar donde Rivera pasó buena parte de su infancia.

El artista asegura que la experiencia le permitió entender que es posible volver a amar con la misma intensidad, incluso después de haber atravesado varias rupturas. También reconoce que el paso del tiempo modificó su manera de relacionarse: hoy procura no limitar los espacios de su pareja y entiende que una relación no debe convertirse en una forma de control.

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“Llegó un momento en el que, después de tanto despecho y tantas cosas, dije: ‘Ah, me voy a quedar solo y voy a estar bueno’. Además, no tengo problemas, nadie me controla el tiempo, nadie me molesta por esto, tengo mi espacio y no encuentro el cepillo lleno de pelos. Yo dije: ‘Esto es lo que yo quiero’”, recordó entre risas.

La relación con Jenny también le permitió construir una dinámica familiar que considera valiosa. Una de las particularidades es la cercanía entre su esposa y Luz Mery Galeano, madre de Andy y expareja del cantante. Lejos de mantener una relación distante, las dos mujeres se hablan, comparten consejos y tienen contacto frecuente.

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Para Jhonny Rivera, esa convivencia es posible porque las relaciones sentimentales anteriores pueden transformarse sin necesidad de borrar lo vivido. Su historia con Luz Mery terminó, pero conserva el cariño y el respeto por la mujer con quien formó una familia. Hoy, además, ambos tienen nuevas relaciones.

“Ellas se tienen en WhatsApp, se hablan, se piden consejos y conversan de muchas cosas (…) no hay riesgo de nada, porque es un pasado bonito que tuve. Yo me quedé con lo bonito de Luz Mery y eso ya acabó. Ella ya tiene una pareja, está muy enamorada, y yo también. Entonces, ¿por qué no podemos pasar la página?”.

En esa integración familiar, Jhonny destaca especialmente el papel de Jenny. Cuenta que ella suele proponer encuentros, preparar comida e invitar a los distintos integrantes de la familia para compartir. Son esos planes cotidianos los que, según él, han fortalecido los vínculos entre todos.

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“Ella siempre está inventando algo para que estemos unidos: ‘Amor, ¿será que hago unos buñuelos e invitamos a tus sobrinos y a tu hermana?’, o “amor, mañana quiero hacer unos frijolitos con pezuña bien buenos para que invitemos a mis papás, a mi hermana…’”, relató.

El cantante considera que esa disposición ha contribuido a integrar a las dos familias y a mantener una relación cercana entre personas que, en otras circunstancias, podrían permanecer distanciadas. La presencia de Luz Mery en su boda con Jenny fue también una muestra de esa relación cordial que han construido con los años.

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El amigo: la música también se construye fuera del escenario

La amistad con Nanpa Básico nació en un contexto distinto al de la música. Aunque Jhonny ya lo conocía por un encuentro deportivo en su finca, fue el trabajo de ayuda a las personas afectadas por el terremoto en Pereira lo que los acercó. Ambos comenzaron a colaborar por separado y terminaron encontrándose en una misma iniciativa.

A partir de ese momento, empezaron a compartir más tiempo y a construir una amistad que después también encontró un espacio en la música. La canción que grabaron juntos surgió precisamente de esos encuentros frecuentes: al verse casi todos los días, Rivera pensó que podían aprovechar esa cercanía para crear algo.

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“Nos nació el don de ayudar. Nos encontramos, no nos pusimos una cita; nos encontramos en la ayuda. Cuando me doy cuenta de que Nampa estaba ayudando por acá y yo estaba ayudando por allá, nos encontramos en una casa en particular, compartimos nuestras ayudas y logramos una reconstrucción bonita. Ahí fue donde empezamos a juntarnos”.

Para Jhonny, mantener una amistad entre colegas no siempre es sencillo. Las agendas, los viajes y los compromisos de cada artista pueden dificultar los encuentros, pero asegura que con Nanpa han encontrado la manera de estar presentes. A veces basta una invitación a comer o una propuesta para trabajar juntos para que alguno de los dos haga espacio en su agenda.

El cantante dice que hablan varias veces por semana y que esa cercanía no depende exclusivamente de las colaboraciones musicales. La confianza se ha construido en los momentos compartidos, en la disposición para ayudarse y en la posibilidad de encontrarse también lejos de los escenarios. Además, juntos presentaron en días recientes su primera colaboración, titulada ‘Perdóname’.

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¿Qué contó Jhonny Rivera de su próximo show en Bogotá?

Jhonny Rivera se prepara para regresar al Corazón de Bogotá Arena, escenario en el que ya se ha presentado en dos ocasiones. Esta será su tercera actuación en el lugar y, según contó, el reto está en ofrecer un espectáculo que supere lo que el público vio en sus anteriores conciertos.

“Eso le rompe a uno la cabeza: pensar qué hago diferente y mejor. Porque yo sí puedo hacer cosas diferentes, pero superar esos dos Movistar es un reto, porque tiré la casa por la ventana. Entonces dije: ‘Tengo que salir colgado de un pie, no sé, alguna cosa muy loca que la gente diga ¡guau!’”, comentó.

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El cantante aseguró que ya trabaja con anticipación en las ideas para esta presentación, aunque todavía no adelantó detalles del montaje. Su propósito es que quienes asistan sientan que valió la pena acompañarlo una vez más en este escenario.

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