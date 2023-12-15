Jhonny Rivera ofrece recompensa para ayudar a su mamá en delicada situación

En horas recientes, Jhonny Rivera acudió a sus redes sociales para compartir un mensaje que tomó por sorpresa a su comunidad de seguidores. El cantante reveló una situación que involucra a su madre, la señora María Valencia, y lanzó un llamado urgente que generó atención inmediata.

¿Qué le pasó a la mamá de Jhonny Rivera?

De acuerdo con el artista risaraldense, la situación se originó luego de que una de las personas que trabaja con él fuera víctima de un robo. Entre las pertenencias que le quitaron estaba una carpeta que contenía información médica de la señora María Valencia. Aunque se trata de documentos que no representan ningún valor para terceros, sí son esenciales para su madre, pues allí reposan diagnósticos, historiales de especialistas y datos necesarios para sus controles de salud.

Jhonny Rivera contó que la pérdida de esos papeles los tomó por sorpresa y generó un problema mayor, porque su mamá tenía varias citas y seguimientos programados que dependen de estos registros. Por eso decidió hacer pública la situación y acudir a la solidaridad de quienes puedan haber visto o encontrado la carpeta extraviada. En su mensaje, insistió en que los documentos no tienen utilidad para nadie más y que probablemente fueron arrojados en algún lugar al percatarse de que no había objetos de valor.

El intérprete reiteró que su única intención es recuperarla lo antes posible para evitar más retrasos en la atención médica de su madre. En medio de su preocupación, ofreció una recompensa económica a quien entregue información que permita localizar el material, asegurando que cualquier pista sería de gran ayuda.

“Si alguien quiere ganarse unos pesitos, les voy a dejar un número. La carpeta es azul con negro. Recuperar esas historias no es tan fácil porque ahí están todos los especialistas que la han visto en Bogotá, Medellín, en todo lado”, expresó.

Para facilitar el contacto, Jhonny Rivera compartió un número telefónico (+57 311 634 4272) al que pueden comunicarse quienes tengan datos sobre el paradero de los documentos. Aseguró que no busca señalar responsables ni convertir el hecho en una polémica, sino resolver una urgencia familiar que lo obligó a acudir a su comunidad digital, que suele respaldarlo en momentos difíciles.

El cantante de 51 años aprovechó el mensaje para explicar que reconstruir esa historia clínica sería un proceso largo y complejo, teniendo en cuenta que su madre ha sido atendida por especialistas en distintas ciudades del país. Por eso insistió en que recuperar la carpeta sería la solución más rápida y evitaría nuevos trámites que podrían afectar los procedimientos médicos pendientes.