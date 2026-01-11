Logo Revista Vea
Jhonny Rivera se reunió con Camilo Cifuentes: “Yo afán no tengo” ¿Reveló su identidad?

El cantante de música popular sorprendió a su comunidad de seguidores con un video junto al popular influenciador, quien apareció en cámara.

Por Redacción Vea
11 de enero de 2026
Jhonny Rivera y Camilo Cifuentes
Fotografía por: Cortesía del artista - Telecafé | Edición: Vea

El artista colombiano Jhonny Rivera volvió a ser tema de conversación en redes sociales tras confirmarse que sostuvo un encuentro con el influenciador Camilo Cifuentes, una figura digital que ha ganado notoriedad por su trabajo social y por mantener su identidad fuera del foco público.

La reunión, que fue compartida por el propio artista, despertó el interés inmediato de seguidores y medios de entretenimiento.

¿Camilo Cifuentes reveló su identidad en video con Jhonny Rivera?

Tras la publicación del video, una de las principales dudas que surgió entre los usuarios fue si Camilo Cifuentes había revelado finalmente su identidad. En el material compartido por Jhonny Rivera, el influenciador aparece solo de manera parcial, manteniendo el mismo recurso visual que ha utilizado en la mayoría de sus contenidos digitales.

De hecho, el video refuerza la postura que el creador de contenido ha mantenido desde sus inicios: centrar la atención en los mensajes y en las acciones sociales, más que en su imagen personal.

En la grabación, Jhonny Rivera se muestra cercano y tranquilo, y menciona ligeramente que la reunión tendría un propósito positivo. Sin embargo, evitó profundizar en detalles sobre posibles colaboraciones, campañas o iniciativas específicas.

El encuentro también fue interpretado como una muestra del interés del cantante de música popular por vincularse con proyectos de impacto social, una faceta que ha venido mostrando en diferentes momentos de su carrera. Sin embargo, tanto él como Camilo Cifuentes han optado por mantener un tono prudente frente a las expectativas del público.

Mamá de Camilo Cifuentes recordó la infancia del influenciador

Paula Jurado recordó que, desde niño, su hijo se destacó por su buen comportamiento y los valores que le inculcaron en casa. “Siempre fue un niño muy amable, muy querido. En el colegio los profesores me decían que era un caballero, nunca fue un niño de problemas, siempre atento y respetuoso”, expresó.

Precisamente, según la mamá de Camilo Cifuentes, ese carácter fue la base para que hoy, a través de las redes sociales, su hijo comparta mensajes positivos y ayudas a quienes más lo necesitan.

“Me siento demasiado orgullosa de Camilo Cifuentes, porque saber que él está haciendo este tipo de contenido, que es tan bonito, es algo muy mágico”, agregó.

