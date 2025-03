Jhonny Rivera y Andy Rivera, ¿listos para debutar como actores en televisión?

Jhonny Rivera y Andy Rivera volvieron a colaborar juntos en Comprendí que te perdí, la nueva versión de una clásica canción que el artista de música popular estrenó hace más de 12 años.

Con la intención de compartirle al público su lanzamiento, así como de promocionar la segunda fecha de Jhonny en el Movistar Arena, padre e hijo estuvieron de visita en la revista Vea y hablaron sobre los proyectos que tiene cada uno.

¿Es verdad que Jhonny Rivera iba a tener bionovela?

En la charla que los cantantes sostuvieron con Vea se tocó el tema de los fallidos proyectos audiovisuales que pretendían contar la vida de Jhonny Rivera.

“Ha habido dos intentos. Primero fue una película que soñé hacer porque grabé una canción con Yolanda del Río y ella me dijo: ‘Jhonny, mira que a mí nadie me conoció por mi música, sino por el cine. Hice 11 películas y esas canciones se hicieron muy famosas’. Entonces pensé en que ningún artista de música popular en Colombia ha hecho cine y que debía ser el primero. Tenía esa ilusión, pero haciendo los números todo el esfuerzo se perdió porque no fue viable”, explicó Jhonny Rivera.

“Después se planeó una serie para un canal de televisión, pero llegó la pandemia y hasta ahí llegó todo (...) Ya estaba escogido el protagonista y era Juan Pablo Urrego, el mismo actor que hizo el personaje de ‘Rigo’. Yo tengo ahí las conversaciones con él, de cuando me preguntaba sobre mi historia y quería conocer cómo hablaba yo. Qué falla que no se hizo porque después lo vi en ‘Rigo’ y pensé que una serie sobre mí se fajaría un papelazo”, agregó el intérprete de El intenso y Mejor solito.

¿Jhonny Rivera y Andy Rivera participarían en una eventual bionovela?

Teniendo en cuenta que el cantante de 51 años no descarta que este proyecto se haga realidad, en Vea le preguntamos por el actor que podría interpretarlo en su etapa adulta. Fue entonces cuando confesó que se siente preparado para debutar como actor.

“A mí me encanta la actuación y yo decía que quería interpretarme a mí mismo en esa etapa”, expresó Jhonny Rivera, a lo que Andy Rivera se unió y aseguró que le interesaría debutar como actor para interpretarse a sí mismo: “Yo lo haría. Yo me arriesgaría a debutar ahí y haría mi propio papel. Aunque la actuación es un tema complejo, me gustaría explorarlo”.