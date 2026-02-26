¿Jhonny Rivera y Jenny Rivera firmaron capitulaciones? Esta fue la decisión que tomaron

La boda de Jhonny Rivera y Jenny López, que se llevó a cabo el pasado domingo 22 de febrero en el corregimiento de Arabia Pereira (Risaralda), no solo se convirtió en uno de los eventos sociales más comentados del año, sino que también desató una ola de especulaciones en las redes sociales sobre los detalles de su unión.

La historia de su relación comenzó entre escenarios, y giras. Desde que hicieron público su romance, la pareja ha estado bajo la mirada de seguidores y críticos, especialmente por la diferencia de edad que existe entre ellos, un tema que ha generado debate en las redes sociales. Él cumplió 52 años y ella tiene 23. Sin embargo, tanto Jhonny como Jenny han defendido su amor resaltando que su conexión se basa en el respeto, la admiración mutua y, por supuesto, su pasión compartida por la música.

Los acuerdos económicos a los que llegaron Jhonny Rivera y Jenny López

Desde que se anunció su matrimonio, muchos internautas comenzaron a especular sobre la firma de capitulaciones. Para aclarar las dudas y rumores, los artistas hablaron abiertamente sobre el tema en una transmisión en vivo y en sus redes sociales. Confirmaron que sí firmaron capitulaciones matrimoniales antes de casarse, explicando que fue una decisión tomada de manera conjunta para definir cómo manejarían sus bienes y responsabilidades económicas.

Según compartió la pareja, fue Jenny quien sugirió abordar el tema primero, argumentando que no le parecía justo tener derechos sobre los bienes que Jhonny había construido a lo largo de más de dos décadas de trabajo artístico.

“Un día me dice: ‘Amor, es un tema complejo, pero hay que tocarlo. No es justo que todo lo que te ha costado tanto trabajo que yo quede dueña de la mitad, el día que tú no estés. Yo no lo considero justo. Yo creo que es bueno que firmemos capitulaciones’... Yo le dije: ‘Amor, tenía deseos de que tocáramos el tema, pero me parecía como un tema tan incómodo que preferí dilatarlo y dilatarlo’”.

Por su parte, la artista de 23 años agregó: “Si algo he tenido muy claro, y se lo he dicho siempre a Jhonny: ‘Si usted tiene un carro, es su carro’. Si algún día ese carro me puede prestar un servicio, diferente es, pero siempre son sus carros, sus cosas y sus logros’. No me sentía bien pensando que yo tenía participación en algo que yo no trabajé, que no me esforcé, que no me esmeré”.

Además, Jenny también resaltó que “Yo siempre le he dicho al amor: ‘Yo cuento con lo que yo tengo’, que siento que así debe ser, así me enseñaron en mi casa... Nunca le digo: ‘¡Ey, amor, venga para que pague!’, no, Él tiene detalles conmigo, detalles superlindos, unos que no necesariamente son los más caros y otros que sí han sido costosos. Pero nunca, yo creo que él nunca puede decir de mi parte, que yo le diga: ‘Amor, acuérdese que este mes necesito tanto dinero para mis cosas’, porque no es así”.