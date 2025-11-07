Jhovanoty reveló la verdad sobre su salida de Caracol Televisión: “Crean en mí”

Jhovanoty sorprendió a sus oyentes este 6 de noviembre al anunciar en vivo que era su último día como director y presentador de El Klub, programa de las mañanas de La Kalle. El humorista y creador de contenido, que también hacía parte de Blu Radio, confirmó que renunció de manera voluntaria y que su decisión no obedeció a despidos, problemas contractuales ni conflictos internos con Caracol Televisión.

“Sí, este es mi último programa aquí en la emisora La Kalle. Es mi último programa de ‘El Klub’, un programa que nació con nosotros”, dijo al aire antes de aclarar de entrada los rumores que ya circulaban en redes y páginas de entretenimiento: “A todas las personas que están diciendo que me echaron… No, no me echaron. Yo renuncié. Que no me pagaban bien… Es falso. A mí me pagaban muy bien, demasiado para lo poco que hacía, diría yo”.

En su mensaje de despedida, que replicó a través de Instagram, Jhovanoty insistió en que la salida no fue producto de ninguna pelea con sus jefes y, por el contrario, agradeció los años de trabajo dentro de Caracol Televisión y sus diferentes espacios. Mencionó directamente a Jorge Alfredo Vargas, Carlos Arturo Gallego, Juan Ignacio Velásquez, Juan Esteban San Pedro y al presidente del canal, Gonzalo Córdoba. “Ellos han sido parte de mi crecimiento. El éxito que estoy teniendo ahora es resultado de las oportunidades que me brindaron”.

¿Por qué Jhovanoty renunció a Caracol Televisión?

Sobre las razones de fondo, el humorista explicó que sus viajes constantes le han restado presencia en el programa y que El Klub necesita a alguien que pueda estar al cien por ciento. Recordó que recientemente estuvo dos semanas en Canadá y que, dentro de pocos días, viajará a Estados Unidos por compromisos de una gira. “El programa merece mucha atención y merece a una persona que, de verdad, esté aquí 100% comprometida, como Leonardo Cuervo”, afirmó, dando la noticia de quién será el próximo director del programa.

Jhovanoty también dejó abierta la posibilidad de regresar en algún momento, sin descartar que pueda verse nuevamente en la emisora “en dos, tres meses, cuatro meses o en un año”. Razón por la cual le pidió a los oyentes no creer rumores sobre supuestos nuevos proyectos en otras emisoras o canales. Fue directo: no tiene pactado ningún programa de televisión y no saltará a realities.

“Crean en mí, crean en lo que yo les digo (...) No me voy para otra emisora, no me van a ver cocinando en ‘MasterChef’ y tampoco me van a ver en ‘La casa de los famosos’ ¡Nada de eso!"

Finalmente, Jhovanoty aseguró que deja El Klub con gratitud y con la convicción de que el formato quedará en manos de un equipo capaz, aun cuando advirtió que podría haber cambios: “No sé si continúe el mismo formato con mi salida, pero lo que sea estoy seguro de que quedan personas muy talentosas y capaces de continuar con esta idea, o de presentarles una nueva y espero que se queden porque la energía de ‘La Kalle’ siempre prevalecerá”.

