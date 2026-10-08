Joe Manganiello, ex de Sofía Vergara, desmintió a la actriz y dice que fue poco cariñosa

La historia de amor entre la colombiana Sofía Vergara y el actor Joe Manganiello comenzó en el 2014. En el 2015 se casaron, pero todo terminó en el 2023 cuando anunciaron su separación. El divorcio llegó en el 2024.

Cuando la ruptura se dio, trascendió que una de las causas habría sido el interés de él en ser padre y la negativa de la actriz debido a su edad. Actualmente Sofía tiene 54 años y Joe, 49.

Sin embargo, ahora que Manganiello lanza sus memorias titulada ‘ Bloodlines’ no solo contradice este hecho, explicando que debido a una enfermedad que lo mantuvo en sufrimiento por siete años ya había desechado la idea de tener hijos, sino que también aseguró que mientras él lidiaba con su salud Vergara era indiferente.

La revista People anticipó segmentos del libro que escribió el estelar de la serie ‘True Blood’ que no favorecen a quien diera vida a Gloria en la comedia ‘Modern Family’.

El libro, que saldrá a la venta el próximo 13 de octubre, revela según People, que Manganiello comenzó a luchar por su salud, con una enfermedad autoinmune, en el mismo año en que se casó.

Meses después de dar el sí en Florida, Estados Unidos, el actor comenzó a tener dolores abdominales que le impedían caminar porque tenía una ulceración en el tracto digestivo. Tuvo fiebre y posteriormente sangrado rectal.

El año siguiente se sometió a una cirugía donde le extirparon parte del intestino, por lo que tuvo que usar una bolsa de ostomía, para recolectar las materia fecal y orina.

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Joe Manganiello, ex de Sofía Vergara pensó en quitarse la vida

Debido al dolor que experimentaba en ese momento, el actor se vio en la necesidad de tomar pastillas de hidrocodona, parches de fentanilo y marihuana. Su sufrimiento fue de tal magnitud que asegura pensó en quitarse la vida, hasta que adoptó a Bubbles, la perrita que lo ha acompañado por años. Asó de ser cuidado a ser cuidador y eso lo motivó. “Tuve que deshacerme de mi arma porque no dejaba de pensar en ella”.

No obstante, su esposa en aquel tiempo se burló de ella. El actor asegura que su matrimonio con la colombiana era “completamente carente de emotividad”, y que ella no lo apoyó durante este momento tan complejo. Incluso menciona que en sus peores momentos le suplicó que lo abrazara y ella se negaba.

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Mencionó que los planes de la pareja de tener hijos no se cristalizaron por la enfermedad de él. Tras varios intentos de fecundación in vitro que no prosperaron, la pareja consideró la donación de óvulos, pero él no quería morir y dejar a la actriz con un hijo "que no fuera biológicamente suyo". Escribir este libro fue su manera de aclarar las cosas: "Se dijeron y se publicaron cosas sobre mí que eran falsas", dijo Manganiello, según consignó People.

Afirma que hablar sobre su ruptura matrimonial en Bloodlines "no era el objetivo del libro", sino más bien una forma de ilustrar su camino hacia la sanación, tanto física como mental. "En el libro digo la verdad, incluso cuando es muy dolorosa", declaró al medio. "Es una historia compleja, con muchos matices, que no se puede resumir en una frase corta. Escribí este libro porque quiero que la gente sepa quién soy, y tuve que ocultar mi verdadera identidad durante mucho tiempo".

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En el texto detalla su sufrimiento y los pensamientos fatales que tenía: “Durante siete años pensé que iba a morir la semana siguiente. El mundo se ha abierto de nuevo ante mí”.

El actor, que cumplirá 50 años en diciembre próximo, está comprometido con la actriz Caitlin O ‘Connor, de 37, a quien conoció en el 2024.

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