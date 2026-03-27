Johana Fadul y Juanse Quintero involucrados en un accidente en Bogotá. ¿Qué pasó?

Johanna Fadul, exparticipante de la tercera temporada de La casa de los famosos, y su esposo, el también actor Juanse Quintero, se han convertido en una de las parejas más sólidas del mundo del entretenimiento en Colombia. Fadul es recordada por sus papeles en exitosas series de televisión, mientras que Quintero también se ha desempeñado como presentador. A través de sus redes sociales, suelen compartir con sus seguidores momentos de su vida personal y profesional.

¿Qué pasó con Juanse Quintero y Johanna Fadul?

Recientemente, se vieron involucrados en un accidente en Bogotá, ciudad donde residen actualmente. El incidente ocurrió la noche del jueves 26 de marzo, cuando la pareja de actores se desplazaba en su camioneta por la capital del país. Según las imágenes compartidas por Quintero, todo comenzó con un choque previo entre otro vehículo y una motocicleta. Según lo que relataron, un carro chocó contra la motociclista, quien perdió el control y terminó estrellándose contra el vehículo en el que viajaban los actores.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

En los videos se puede ver el momento posterior al accidente, con la conductora de la moto claramente alterada y los artistas tratando de entender lo que había sucedido mientras revisaban los daños en su camioneta. Tras el impacto, la mujer que estaba manejando la moto fue expulsada y cayó sobre la carretera. Sin embargo, logró levantarse poco después: “Ni siquiera pude ver, porque fue atrás. Yo venía normal, yo ni siquiera frené, yo venía manejando, ni siquiera paré... No sé cómo volé, fue como si hubiera salido así, por encima. Me paré de una”, dijo la mujer involucrada en el accidente.

Mientras tanto, Johanna Fadul y Juanse Quintero se quedaron en el lugar tratando de aclarar lo sucedido y en contacto con su aseguradora. A pesar del gran susto, el accidente no dejó a nadie con heridas graves. Todo parece indicar que fue un choque menor, donde solo se reportaron daños materiales. Las imágenes muestran daños en la carrocería del auto de la pareja, como abolladuras y rayones, resultado del impacto con la motocicleta.

El incidente se volvió viral después de que los mismos actores compartieran los videos en sus redes sociales. Muchos seguidores comentaron que, a pesar de lo impactante que fue el momento, afortunadamente no hubo consecuencias graves para los involucrados. “Gracias a Dios están bien, las latas de los vehículos al final es lo de menos, se soluciona con tiempo y dinero”, “gracias a Dios la chica de la moto no le pasó nada, las latas las arreglan”, “ojalá la chica esté bien”, “qué susto”, dijeron los internautas.