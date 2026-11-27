Johanna Fadul atraviesa una etapa especial en su vida personal. La actriz, que espera su primer hijo junto a Juanse Quintero, ha compartido con sus seguidores diferentes momentos de su embarazo, desde los cambios que ha experimentado hasta la emoción que le produce la llegada del nuevo integrante de la familia. Sin embargo, en las últimas horas llamó la atención al contar que no se encuentra del todo bien.

A través de sus historias de Instagram, la actriz publicó un mensaje en el que habló de cómo se sentía al comenzar el día. Aunque mantuvo su habitual tono cercano y se mostró de buen ánimo, reconoció que estaba atravesando una serie de molestias que le han hecho pasar una mañana particularmente difícil. Sus palabras despertaron la curiosidad de sus seguidores, especialmente por tratarse de una situación que, según ella misma contó, no había experimentado antes en otros periodos de gestación.

¿Qué le pasa a Johanna Fadul?

La actriz explicó que está atravesando un cuadro de gripa, acompañado de varios síntomas que le han generado incomodidad. En una de sus publicaciones, saludó a sus seguidores y les preguntó cómo habían amanecido, antes de contarles que ella no había tenido el mejor comienzo de jornada.

"Buenos días, ¿cómo amanecemos el día de hoy, amores? Bueno, ¿cómo amanecieron ustedes? Yo, apestadísima: con la nariz tapada, con flema, con dolor de garganta y con dolor de cabeza ¡También me pica mucho la nariz y la garganta!", relató.

A pesar de las molestias, Johanna Fadul intentó mantener una actitud positiva. "Aquí estamos, vivitos y coleando. Con la nota un poquito baja, pero nada ¡Adelante con todo!", agregó, antes de desearles a sus seguidores un feliz viernes y enviarles un mensaje de bendición.

Lo que más llamó la atención de su relato es que esta es la primera vez que presenta un episodio de estas características desde que quedó embarazada. La actriz hizo referencia a esa situación y recordó una conversación que había tenido con su hermana, quien le había advertido sobre la posibilidad de experimentar cambios en las defensas durante la gestación.

"Es la primera vez que me da", comentó al referirse a la gripa. También bromeó sobre su resistencia habitual a las enfermedades: "Yo soy hierba mala, que nunca muere. Hasta ahorita me dio, ¡qué pereza!", concluyó.

Por ahora, la actriz no ha compartido información sobre algún tratamiento médico ni ha mencionado que este episodio haya generado complicaciones en su embarazo.

Una nueva etapa para Johanna Fadul y Juanse Quintero

La noticia llegó después de una experiencia familiar dolorosa: en 2015, la pareja perdió a sus gemelas Antonella y Anabella, un episodio que marcó sus vidas.

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Desde entonces, ambos han hablado en diferentes oportunidades de su deseo de volver a vivir la experiencia de la maternidad y la paternidad. En esta ocasión, la actriz ha permitido que sus seguidores acompañen parte del proceso, compartiendo imágenes, reflexiones y momentos de su día a día.

A mediados de noviembre, Johanna también dio detalles sobre el avance de su gestación y contó que se encontraba en la semana 23 de embarazo.

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Mientras continúa disfrutando esta etapa junto a su esposo, la actriz mantiene informados a sus seguidores sobre las novedades de su vida personal. Esta vez lo hizo con una noticia menos agradable: una gripa que, según sus propias palabras, llegó por primera vez durante el embarazo.

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