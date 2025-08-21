Bajista de reconocida banda australiana fue diagnosticado con cáncer en etapa 4

Jordan Brunoli, bajista de la banda australiana Bugs, ha sido diagnosticado con cáncer colorrectal incurable en etapa 4, que ya se ha extendido a su hígado y ganglios linfáticos. La noticia ha conmocionado a la escena musical y encendido una ola de solidaridad alrededor del músico de 29 años.

Un golpe inesperado

El diagnóstico fue descrito por sus compañeros de banda como “devastador” y absolutamente inesperado. Tras meses de síntomas ignorados por médicos de atención primaria y servicios de urgencia, finalmente fue sometido a una operación mayor, que incluyó la extracción de tumores y la instalación de una ostomía.

A pesar del pronóstico sombrío, Jordan ha comenzado a recuperar parte de su vida normal: ya puede conducir, socializar con amigos y retomar la música, que es su refugio emocional. En sus propias palabras, la música es su “lugar terapéutico feliz”.

Un mensaje poderoso para su generación

En una actualización publicada en su página de GoFundMe, donde ya se han recaudado más de USD 100 000, Brunoli expresó un mensaje urgente para los jóvenes:

“Pensé que era demasiado joven, pero ha aumentado recientemente el número de casos de cáncer colorrectal en personas menores de 30. Obtener un diagnóstico ahora podría marcar la diferencia entre un tumor en etapa 1 o uno metastásico en etapa 4.”

Solidaridad musical: un festival para salvar su vida

La comunidad artística de Brisbane no se ha quedado de brazos cruzados. El próximo 4 de octubre, el emblemático recinto The Tivoli será escenario del festival benéfico “Saving A Bug’s Life”, con más de 13 bandas tocando en dos escenarios. Todos los ingresos del evento —incluidos los de la barra y rifas— se destinarán a respaldar el tratamiento médico, suministros y calidad de vida de Brunoli.