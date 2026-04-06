Jorge Alí Triana, una vida dedicada a la coherencia y al sentido del arte

Hablar con Jorge Alí Triana es, más que un recorrido por su carrera, una aproximación a la forma en que entiende el oficio. Con más de seis décadas de trabajo en el teatro, el cine y la televisión colombiana, su mirada no se detiene en los logros ni en los hitos, sino en algo más esencial: la relación entre el arte, el público y las preguntas que atraviesan la existencia.

Cuando se le propone revisar su trayectoria, su respuesta evita cualquier tono grandilocuente. “Un agradecimiento muy grande a la vida”, dice, antes de resumir su recorrido en una idea que se repite con naturalidad: “me siento un ser afortunado”. No enumera proyectos ni reconoce etapas específicas. Prefiere hablar de la posibilidad de haber transitado distintos lenguajes y, sobre todo, de la respuesta del público.

“Me siento un hombre afortunado, querido por el público. Siento un agradecimiento de parte del público hacia mi trabajo y eso es muy satisfactorio”, comentó en exclusiva para Vea.

Jorge Alí Triana y la coherencia como forma de permanecer

Más allá del reconocimiento, su lectura del oficio está marcada por una exigencia que no siempre es visible desde fuera. Para Jorge Alí Triana, lo más difícil no ha sido mantenerse activo durante tantos años, sino sostener una línea de pensamiento.

“Lo más difícil ha sido mantener una coherencia, una independencia, ser fiel a los propósitos del arte”, afirma. En su caso, esa fidelidad no se traduce en fórmulas narrativas ni en estilos reconocibles, sino en una intención constante: hacer del arte un espacio de reflexión.

Su aproximación parte de una idea clara sobre lo que debe provocar una obra. “Plantear preguntas sobre los problemas fundamentales de la existencia humana: el amor, la muerte, el poder”, explica. No se trata de ofrecer respuestas cerradas, sino de abrir un espacio donde el espectador pueda confrontar esas tensiones.

En esa relación con el público hay, también, una toma de posición. El espectador no es un receptor pasivo, sino alguien convocado a pensar y a sentir. “Reflexionar sobre esos conflictos y poder convocar al público a que medite y sienta también esas tensiones, y que se enriquezca su existencia. De eso se trata”.

La mirada de Jorge Alí Triana sobre el presente

Frente al panorama actual del audiovisual, atravesado por plataformas y nuevas formas de consumo, Jorge Alí Triana no ofrece diagnósticos contundentes. Su postura es más bien de observación, incluso de cautela.

“Estamos en un momento de transición y hay que meditar mucho sobre lo que está pasando”, señala. A diferencia de discursos que celebran o cuestionan de manera tajante los cambios en la industria, su respuesta se instala en un terreno intermedio.

“Todavía no tengo un concepto muy claro de si esto es bueno, regular o malo”, admite. Más que una falta de posición, su afirmación sugiere una distancia crítica frente a un proceso que aún se está configurando.

Esa prudencia no implica desinterés. Por el contrario, insiste en la necesidad de atención. “Es un momento de transformación y en esos momentos hay que ponerle atención”, agrega, reconociendo que el presente del audiovisual no puede leerse con categorías cerradas.

Un futuro sin certezas

Si en su lectura del presente hay cautela, en su visión del futuro hay, incluso, una renuncia a fijar un sentido definitivo. Al preguntarle por el legado de su trabajo, evita cualquier afirmación concluyente. “Dejémoslo al futuro. Que el mismo futuro hable”, responde.

Lejos de reivindicar la permanencia de su obra, introduce la posibilidad de su desaparición. “De pronto todo ese trabajo desaparece o seguirá existiendo. Ojalá que sí”, dice, antes de cerrar con una reflexión que desplaza la idea de trascendencia hacia el terreno de la memoria.

“Hay una frase que dice que no se muere lo que se olvida… y seguramente la obra se olvide”, concluyó Jorge Alí Triana en su charla con Vea.

En esa afirmación no hay dramatismo ni nostalgia. Más bien, una forma de entender el tiempo del arte sin certezas, donde la permanencia no depende del autor, sino de aquello que otros decidan recordar.

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