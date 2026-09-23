Jorge Barón pidió a Westcol que lo incluya en Stream Figthers 5: retó a famoso youtuber

En la tarde del 22 de septiembre, Jorge Barón sorprendió a sus seguidores con una inesperada propuesta relacionada con Stream Fighters 5, el evento de boxeo organizado por Westcol, cuya cartelera fue anunciada en días recientes. La velada, que reunirá a diferentes figuras del entretenimiento digital, se realizará el próximo 14 de noviembre en el Coliseo MedPlus de Bogotá. En medio de la expectativa por los enfrentamientos, el reconocido presentador colombiano hizo una solicitud que llamó la atención por el nombre de la persona a la que involucró.

En un video publicado en sus redes sociales, el tolimense de 78 años apareció con guantes de boxeo y mostró algunos movimientos antes de dirigirse al organizador del espectáculo. El conductor de ‘El show de las estrellas’ aseguró que estaba listo para participar en la velada y posteriormente mencionó al youtuber español con el que pretende montarse en el ring.

¿A quién retó Jorge Barón para subirse al ring en Stream Fighters 5?

Después de manifestarle a Westcol que estaba listo para ponerse los guantes, Jorge Barón dirigió su reto a AuronPlay, uno de los creadores de contenido más reconocidos de España. El presentador le preguntó si aceptaba la pelea, con lo que planteó un posible enfrentamiento que rápidamente despertó la curiosidad de quienes vieron el video.

En la descripción de la publicación, Barón acompañó su propuesta con un mensaje dirigido al organizador de Stream Fighters 5 y una pregunta para el youtuber español: "Westcol, ya estoy listo para subirme al ring ¿Auron acepta la pelea?". La invitación se convirtió en el centro de las reacciones de los usuarios, que comenzaron a comentar sobre la posibilidad de ver a ambos en el mismo escenario.

AuronPlay, cuyo nombre es Raúl Álvarez Genes, cuenta con una extensa trayectoria en YouTube y otras plataformas digitales. El creador de contenido español ha construido una carrera vinculada al entretenimiento en internet, mientras que Jorge Barón es una de las figuras más reconocidas de la televisión colombiana, especialmente por su trabajo al frente de ‘El show de las estrellas’.

El encuentro imaginado por el presentador conecta dos generaciones del entretenimiento. Por un lado, la televisión musical que ha acompañado a varias generaciones de colombianos y, por otro, el mundo de los creadores digitales y los eventos que reúnen a sus comunidades alrededor del boxeo. Esa combinación fue precisamente uno de los aspectos que más comentarios generó entre los seguidores de la publicación.

La reacción de Stream Fighters y las bromas de los seguidores

El video de Jorge Barón también llamó la atención de la organización de Stream Fighters 5, que decidió compartirlo en su cuenta oficial. La publicación fue acompañada por el mensaje «Esto nos encanta», una reacción que se sumó a la conversación sobre la aparición del presentador en el evento.

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A partir de esa respuesta, algunos seguidores comenzaron a imaginar que Barón podría tener una participación especial en la velada, incluso desde un papel diferente al de boxeador. Entre las posibilidades planteadas en los comentarios está la de verlo como presentador del espectáculo, una función que se relaciona con su amplia experiencia en televisión y en la conducción de eventos musicales.

La organización, por ahora, no ha detallado qué papel podría tener el presentador dentro de la jornada. La reacción a su video, sin embargo, fue suficiente para que los usuarios comenzaran a especular sobre una posible aparición de la estrella de televisión en el escenario de Stream Fighters 5.

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Las bromas también ocuparon un lugar importante en los comentarios. Algunos seguidores propusieron enfrentamientos inesperados, como una supuesta pelea entre Jorge Barón y el padre Diego Jaramillo, vinculado al Minuto de Dios. La idea se sumó a otras ocurrencias de los usuarios, que aprovecharon la publicación para imaginar combates fuera de la cartelera conocida.

La propuesta del presentador terminó así generando una conversación que va más allá del reto a AuronPlay. Su aparición con los guantes, la respuesta de la organización y las ideas de los seguidores dejaron sobre la mesa la posibilidad de que Jorge Barón tenga un espacio dentro de la quinta edición de Stream Fighters. Por ahora, la atención está puesta en conocer si la interacción se quedará en las redes sociales o si dará paso a una participación especial en la velada de noviembre.

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