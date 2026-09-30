Jorge Barón recibió importante reconocimiento del Concejo de Bogotá: esta la razón

Jorge Barón recibió un reconocimiento por parte del Concejo de Bogotá, en medio de una ceremonia en la que se destacó la trayectoria de uno de los rostros más conocidos de la televisión colombiana. El presentador, productor y empresario fue condecorado por la corporación distrital, en un acto encabezado por el concejal Rolando González.

La distinción llega después de varias décadas de carrera de Barón en los medios de comunicación, tiempo durante el cual se convirtió en una figura asociada a la televisión, el entretenimiento y los grandes espacios musicales del país. Su nombre también ha quedado ligado a expresiones que hacen parte de la memoria de varias generaciones de colombianos, como “¡Entusiasmo!” y “¡Agüita para mi gente!”.

¿Por qué reconocieron a Jorge Barón en el Concejo de Bogotá?

El tolimense de 78 años recibió la Orden Civil al Mérito del Concejo de Bogotá, una distinción institucional con la que la corporación reconoce aportes relevantes realizados desde diferentes ámbitos. En su caso, el homenaje estuvo relacionado con su extensa trayectoria profesional y con su contribución a la televisión, el entretenimiento y la difusión de la música y la cultura colombiana.

Durante la ceremonia, el concejal González destacó la dimensión cultural de la carrera del presentador y señaló que hablar de Jorge Barón también significa hablar de una parte de la historia de la televisión colombiana. “Hablar de Jorge Barón es hablar de una de las historias más largas, exitosas y reconocidas de la televisión colombiana. Pero también es hablar de cultura, en un país en el que la cultura es sinónimo de identidad”, afirmó el cabildante.

La trayectoria de Barón se ha desarrollado principalmente alrededor de la televisión y de espacios dedicados al entretenimiento y la música. A través de sus programas, el presentador ha dado espacio durante décadas a artistas colombianos y extranjeros, convirtiendo sus escenarios televisivos en una plataforma para diferentes generaciones de intérpretes.

Ese trabajo fue uno de los aspectos resaltados durante la entrega de la condecoración. El reconocimiento también puso en primer plano el papel que han tenido sus programas en la divulgación de la música nacional y en la construcción de espacios de encuentro alrededor de la televisión.

La reacción de Jorge Barón

Al recibir la distinción, Jorge Barón agradeció el homenaje y aseguró que continuará trabajando por la cultura y los artistas colombianos mientras tenga las condiciones para hacerlo.

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“Mientras Dios me conceda salud, energía y entusiasmo, seguiré trabajando por nuestra cultura, por nuestros artistas, por nuestra gente y por esos espacios de encuentro que nos recuerdan que por encima de nuestras diferencias compartimos un mismo país”, expresó el presentador durante la ceremonia.

La entrega de la Orden Civil al Mérito se suma así a una trayectoria que ha convertido a Barón en uno de los personajes más reconocibles de la televisión colombiana. Durante décadas, su trabajo ha estado relacionado con la presentación de programas de entretenimiento, la producción televisiva y la promoción de artistas y propuestas musicales.

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El homenaje del Concejo de Bogotá puso nuevamente en escena esa relación entre la televisión y la cultura popular, al reconocer una carrera que ha estado presente en diferentes etapas de la historia de los medios de comunicación en Colombia.

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