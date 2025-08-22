Jorge Rausch, de ‘MasterChef Celebrity’, recordó los problemas que tuvo con el alcohol

Jorge Rausch se ha convertido en una figura habitual de la televisión colombiana gracias a su papel como jurado de MasterChef Celebrity. Sin embargo, detrás de la faceta de chef exitoso y reconocido también hay capítulos complejos que marcaron su vida personal y profesional, especialmente los relacionados con una adicción al alcohol que enfrentó en el pasado.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

La lucha de Jorge Rausch contra el alcohol

En una reciente conversación con la creadora de contenido Susy Mora, el jurado de MasterChef Celebrity volvió a hablar públicamente de la adicción al alcohol que enfrentó durante años y que afectó tanto su carrera como su entorno familiar.

En el diálogo, Jorge Rausch describió en detalle lo que vivió durante esa etapa, al punto de reconocer que, en medio del auge de sus restaurantes y del reconocimiento profesional, sentía que estaba a punto de arruinar todo: “Mi sueño siempre había sido ser el mejor chef, tener el mejor restaurante, y lo estaba logrando, pero dije: ‘Me voy a cagar esta vaina y me va a dejar mi esposa’”.

De acuerdo con el chef bogotano, su adicción a la bebida lo mantenía en una especie de desconexión permanente con lo que ocurría a su alrededor. Razón por la que se resistía a aceptar que tenía un problema, aun cuando ya coexistían en él dos voces opuestas: la que le advertía que estaba perdiendo el control y la que insistía en que podía manejar la situación si bebía “solo un poco”.

“Uno está completamente sordo hasta que escucha; uno siempre que es alcohólico y sigue tomando es completamente sordo”, agregó.

A la lucha interna que libraba Jorge Rausch se sumó una realidad que lo golpeó de frente: su familia y el funcionamiento de sus negocios dependían de él. De ese modo, las consecuencias de sus acciones serían para todos y esto le generaba una mayor presión. “Yo pensaba: ‘Todos dependen de mí, el restaurante depende de mí, mi casa depende de mí’… Pero cuando uno es adicto tiene al diablo a un lado y al ángel al otro, y siempre hay una lucha entre los dos”, expresó.

El chef recordó que finalmente decidió detenerse, asumir su proceso y comprometerse con una recuperación que describe como “un día a la vez”. Con el paso del tiempo, se alejó completamente del alcohol y logró reconstruir aspectos de su vida que habían quedado afectados durante esa etapa.

Hoy, asegura que no siente deseo de volver a beber y que mantenerse sobrio es parte esencial de la estabilidad que ha logrado tanto a nivel personal como profesional.