Jorge Rausch, de MasterChef, sufrió accidente en la cocina: “Primera vez en 10 años”

Jorge Rausch, reconocido jurado de MasterChef Celebrity Colombia, volvió a ser tema de conversación tras el estreno de la nueva temporada del programa. En los primeros episodios, el chef bogotano sorprendió al aparecer con una venda en uno de sus dedos, detalle que no pasó desapercibido para los televidentes.

¿Qué le pasó a Jorge Rausch y por qué apareció vendado en ‘MasterChef’?

El experto cocinero contó que el accidente ocurrió mientras preparaba una pasta carbonara en casa. En ese momento, se distrajo por la compañía de una mujer especial, lo que terminó provocando el corte al manipular el guanciale, una pieza de carne tradicional en la receta.

“Es la primera vez en diez años que me corto. Estaba cocinando una pasta carbonara y estaba cortando el guanciale (mejillas de cerdo) por la mitad y me distraje hablando con una pelirroja tatuada y me rebané”, expresó Jorge Rausch durante el programa, entre risas y algo de vergüenza por el descuido.

A pesar de la herida, el jurado de MasterChef Celebrity aprovechó el momento para enviar un mensaje a los concursantes y al público: “Eso demuestra que esto nos puede pasar a todos, así que hay que tener mucho cuidado con los cuchillos”.

Jorge Rausch, conocido por su exigencia en la cocina, recordó así que incluso los más experimentados pueden cometer errores por un momento de distracción, especialmente cuando están acompañados de alguien que logra robarles la atención.

¿Jorge Rausch confirmó su noviazgo?

Las declaraciones del chef de 55 años llamaron la atención de sus seguidores, sobre todo porque la descripción que dio de la mujer que lo acompañaba coincide con la de una joven con quien se ha mostrado bastante cercano en redes sociales.

Se trata de Alejandra Rosales, una DJ y productora que ha participado en importantes festivales de música electrónica y que, en su cuenta de Instagram, se define como una “chef en progreso”. De hecho, los videos que despertaron las sospechas de un posible romance con Jorge Rausch son precisamente de momentos juntos en la cocina.

Por ahora, se desconocen detalles sobre cómo se conocieron y cuándo inició la relación. Sin embargo, se espera que en los próximos días o semanas el jurado de MasterChef comparta más pistas sobre su vida sentimental.