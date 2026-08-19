Juan Camilo Merlano, periodista de ‘Noticias Caracol’, se casó. Ella es su esposa

Juan Camilo Merlano es uno de los periodistas más destacados de Noticias Caracol. En los últimos años, el comunicador se ha desempeñado como corresponsal en Washington. Su carisma y profesionalismo frente a las cámaras le ha permitido ganarse no solo el cariño de los televidentes, sino también el respeto y admiración.

Así fue la boda de Juan Camilo Merlano, periodista de ‘Noticias Caracol’

El 24 de marzo del 2025, el periodista anunció a través de sus redes sociales su compromiso con Karina Charry. El comunicador le entregó el anillo a su novia en el Parque Nacional del Gran Cañón, en Estados Unidos, país donde ambos están radicados.

Tras un poco más de un año de ese especial momento, la pareja finalmente se casó este fin de semana. De acuerdo con Noticias Caracol, la ceremonia se llevó a cabo en la Catedral Santa Catalina de Alejandría, en Cartagena de Indias. Así lo anunció Merlano a través de su cuenta de Instagram donde tiene 23 mil seguidores. “Voy a robarte en secreto la noche. Voy a ser tuyo por siempre mi negra. Hoy, compartimos nuestros sueños”, escribió junto a un reel de fotografías donde aparece junto a su esposa en la iglesia.

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Karina lució un vestido blanco, manga larga y con velo. Por su parte, Camilo llevó puesto un saco blanco y un pantalón y corbatín negro. En las imágenes también se observan detalles como un carro clásico que sirvió como set para las fotos. También se aprecian bailarinas con trajes típicos de la región. Sus amigos y seguidores no dudaron en felicitarlo por ese gran paso en su vida personal: “Felicidades en esta nueva etapa en tu vida te lo mereces”, “Dios los bendiga siempre”, “son lo más hermoso. Los amo. Que sean inmensamente felices”, “amamos haber tenido el privilegio de ver nacer ese amor y de haberlo visto pasar a un nuevo nivel”, “, se casó el amor platónico de media Colombia”, “Dios le bendiga este nuevo hogar”, “felicitaciones a tan linda y amada pareja, Dios los guíe en su caminar”, “con razón no estuvo reportando desde Washington esta semana pasada. Buena suerte a la nueva familia. Que Dios los bendiga”, “cubriendo el evento más importante de su vida”.

¿Quién es Karina Charry, esposa de Juan Camilo Merlano, de ‘Noticias Caracol’?

Según la información que fue emitida por el noticiero en su portal web, la esposa del periodista es profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Además, también es Máster en Business Administration and Management de la Georgetown University.

En su perfil de Instagram tiene 1.492 seguidores, pero su cuenta es privada, por lo que se conocen pocos detalles de su vida personal y profesional. Charry ha desarrollado una carrera sólida en el sector privado, específicamente en el ámbito de la banca de inversión y la estructuración financiera.