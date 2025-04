Juan Carlos Giraldo, presentador de La Red, perdió millones en estafa cibernética

Por medio de redes sociales, el presentador de La Red, programa de Caracol Televisión, contó a sus seguidores la modalidad de robo de la que fue víctima hace algunos días. “Es de esas cosas que lo deja a uno triste”.

“Les voy a echar un cuento de una estafa que me hicieron hoy”, dijo Giraldo en el video. La estafa comenzó cuando recibió un mensaje de WhatsApp que provenía, supuestamente, de un amigo muy cercano. Conversaron con normalidad y acordaron verse el fin de semana. “Es amigo de toda la vida, plena confianza”, contó Giraldo. Al rato, el hombre le preguntó si conocía a un conductor de confianza para que lo recogiera en el aeropuerto. “Me dijo que iba a mandar unas cosas por correo”.

En un relato convincente, el estafador logró que Giraldo llamara a su conductor de confianza para recoger un supuesto paquete en el aeropuerto. Luego de darle un supuesto número de la empresa de mensajería 472, el conductor recibió la instrucción de transportar el paquete que, según nel estafador, contenía mercancía que superaba los 37 millones de pesos.

Supuestamente, para lograr realizar el envío del paquete, el conductor debía pagar el 10% del valor total. Todo parecía ser confiable, y Giraldo sin pensarlo dos veces, realizó una transferencia de casi 4 millones de pesos a la cuenta que el estafador le dio. La situación se tornó aun más extraña cuando el conductor llamó a Giraldo para contarle que su amigo había mandado USD 60.000 en esa carga. “Ahí dije yo ‘esto es una estafa’, y le dije ‘hombre quédese quieto, no haga nada, cuelgue el teléfono, porque nos estafaron’. Había que pagar 12 millones de pesos para que liberaran esa plata”.

Luego de caer en cuenta del robo, Giraldo llamó a Bancolombia y confirmó que la cuenta bancaria a nombre de Edinson Maldonado Ríos, el presunto estafador, estaba activa. “Siempre he sido una persona muy confiada, pero como ven, ya no se puede confiar en nadie. Me da mucha tristeza”, finalizó.