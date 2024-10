Juan Cebolla tuvo dolorosa cirugía: “nunca había sentido tanto dolor en mi cuerpo”

Del 17 al 21 de octubre se llevará a cabo el Festival Internacional de Circo de Italia, en el que Juan Cebolla Gasca, integrante del Circo de los Hermanos Gasca, representará no solo a México, su país natal, sino también a Colombia que lo ha visto crecer profesionalmente.

En entrevista con Vea, el artista expresó su felicidad, pues, según lo que dijo, es uno de los desafíos y sueños más importantes de su vida profesional.

“Estoy muy contento, muy emocionado, estas son de esas oportunidades que se dan pocas veces en la vid... Esto representa para mí como los Óscar, o los Grammy, los Juegos Olímpicos o el Mundial de fútbol. Por primera vez nos vamos a presentar en Europa, lo más bonito de todo esto es que vamos a representar al circo, a México, pero en especial a Colombia, porque nosotros amamos este país como si fuera nuestro”, afirmó.

¿Cómo ha sido la preparación de Juan Cebolla para el Festival Internacional de Circo?

Para cumplir ese sueño, Juan Cebolla se ha venido preparando durante toda su vida. Aunque ha sufrido lesiones durante sus shows, no han sido impedimento para recuperarse y entrenar con más ganas. Su objetivo está claro: ganar el codiciando ‘Latina de Oro’, que es el galardón más importante del festival, pues eso le abriría la puerta para participar en el Festival de Circo de Montecarlo, considerado el pináculo del mundo circense y donde sería invitado directamente por la princesa Estefanía de Mónico.

“Nos hemos preparado como nunca antes, físicamente, mentalmente, hemos preparado un show único en el mundo que es la primera vez que se va a presentar en los festivales de circo a nivel internacional, nos hemos inventado un show de trapecio doble invertido, unos volamos para un lado y otros para el otro, es algo totalmente loco, descabellado”, afirmó para este medio.

La cirugía de Juan Cebolla que lo alejó de los escenarios

Hace 11 meses, el artista circense tuvo que someterse a una intervención quirúrgica que lo alejó, temporalmente, no solo del Circo de los Hermanos Gasca, sino también del sueño que tenía de ir al mencionado festival.

El mexicano de 26 años reveló, en exclusiva para Vea, algunos detalles de cómo fue el proceso de recuperación y el regreso a su gran pasión:

“Me operaron de una hernia discal, no ha sido fácil, me operaron para seguir haciendo esto que amo, ha sido un proceso súper doloroso, duro, pero muy enriquecedor, porque me he convertido en una persona resiliente, pero sobre todo en una persona muy creyente y con mucha fe”, aseguró.

El artista describió ese momento como una prueba de Dios, pues considera que cuando el camino se pone “tenebroso, con subidas y bajadas”, es porque viene en camino una bendición muy grande. Para recibirla, ha tenido que trabajar diariamente, preparándose para cada show y para sorprender al público.

Luego de enfrentarse a la cirugía llegó el momento de la recuperación. Con ayuda de Dios, su familia y su novia, Juan Cebolla volvió a los escenarios más emocionado y con más fuerza que nunca.

“Fue muy angustiante, muy doloroso, cuando salí de la operación nunca había sentido tanto dolor en mi cuerpo, pero soy una persona muy creyente, trabajadora, luchadora, soñadora y todo lo que me he propuesto en la vida, nunca he fallado, gracias a Dios. No hay nada más importante que trabajar duro, no importa lo que tengas que pasar. Hay días buenos, días malos. La mayor clave de todo esto es poner a Dios sobre todas las cosas”, reveló.

¿Cuáles han sido los momentos más difíciles de Juan Cebolla?

Aunque la cirugía fue uno de los episodios más duros de su vida personal y profesional, a lo largo de su vida como artista ha tenido que enfrentar, junto con su hermano Martín Gasca, fuertes accidentes que, por poco, le han hecho pensar en que no volverán a los escenarios.

“Martín que es mi 50% se lesionó el hombro hace poquito, lleva tres meses en recuperación, hasta hace dos o tres semanas volvió, contra el tiempo de este reto que vamos a enfrentar. Es algo que te hecha todo para abajo, pero con fe y con trabajo, con ayuda de gente profesional, salimos adelante. A la final Dios va a ser el que de la última palabra... Además, hace dos años atrás estábamos realizando el cuádruple salto mortal con Martín, nos pasó un accidente fuerte, él perdió el control del trapecio, casi se rompe el ligamento de la pierna, quedó inconsciente. Fue un momento muy traumático para nosotros. Yo lo vi con los ojos en blanco y yo pensé lo peor”, dijo. Afortunadamente, el artista logró recuperarse y, al igual que los demás accidentes, no pasó a mayores.

De igual manera, recordó la vez que se cuestionó en si debía o no seguir arriesgando su vida con los saltos mortales que realiza en el circo. “Nosotros usamos unos guantes para agarrar el trapecio, y yo iba a intentar el cuádruple y se me reventó el guante y salí volando y me estrellé. Fueron momentos de mucho riesgo donde piensas, ¿vale la pena seguir intentando y arriesgando nuestra vida? Pero llegué a la conclusión de que esto es lo que amo”.

Desde que era un niño Juan Cebolla inició en este medio artístico, en el que espera estar hasta el último día de su vida. Ni los accidentes le han quitado la ilusión de seguir representando a su país natal y a Colombia, su segundo hogar, en cada show.