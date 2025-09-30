¿Juan Gabriel está vivo? Video tomado en París reaviva las teorías al respecto

El 28 de agosto del 2016 murió Juan Gabriel, considerado el compositor vivo más importante que para la época tenía el país azteca. El intérprete de canciones como Querida, Yo no nací para amar, Abrázame muy fuerte, entre otros, en realidad se llamaba Alberto Aguilar Valadez, y falleció en Santa Mónica, California, Estados Unidos, en medio de su gira México lo es todo. La versión oficial sobre la causa del deceso fue que sufrió un fulminante ataque cardíaco. Sus hijos determinaron cremarlo al día siguiente en Anaheim, California.

Desde que la noticia se registró, comenzaron a rondar en las redes sociales teorías acerca de que en realidad, el Divo de Juárez no falleció sino que estaba vivo, pero habría fingido su muerte porque estaba hastiado del asedio de los medios y el público.

Dentro de las personas que han alimentado estas versiones está su mánager, Joaquín Muñoz, quien aseguró por varios años que incluso había tenido conversaciones con el cantante. También mencionó que el ídolo desearía volver a la escena pública y que en cualquier momento lo haría.

De otro lado, la periodista Martha Figueroa aseguró que chateaba con alguien que se hace llamar ‘Alberto’ y pudiera ser el artista. “El manejo funerario es anormal, sobre todo por ser en Estados Unidos. No se ha hecho nada con su herencia, ahí sigue después de siete años y no la han repartido porque saben que ahí anda. La otra es la comunicación, la persona que se comunica conmigo”, mencionó en una entrevista con Yordi Rosado hace varios años años.

Lucía Méndez dijo que Juan Gabriel la llamó

Hace casi tres años quien se refirió al respecto fue la actriz mexicana Lucía Méndez. Ella aseguró en medio de su participación en el programa Siempre reinas, de Netflix, que Juan Gabriel la llamó por teléfono y ella en principio quedó impresionada, sobre todo porque la llamada la despertó, pero cuando quiso seguir la conversación, él habría colgado. “Esta mañana, mi teléfono sonó y cuando respondí, escuché: ‘¡Hola mija!’ era Juan Gabriel”, dijo la actriz que recibió críticas por sus declaraciones y también dijo que cree que hubo irregularidades con respecto al fallecimiento del artista, como el tiempo que tardaron en entregar los restos del compositor, ya que no coinciden: “Cuando estás en Estados Unidos y alguien se muere, tardan hasta 15 días en que te entreguen el cadáver, y a los tres días él ya estaba en la cajita en Bellas Artes”, dijo.

Posterior a lo dicho por la actriz, el comediante mexicano Juan José Mendoza Muñoz, conocido como ‘J.J.’ dijo en una entrevista a Yordi Rosado que el Divo estaría vivo, asegurando que sus hijos escucharon una conversación de Juan Gabriel, ya que uno de ellos sostenía una relación con la sobrina del cantante.

El video que causa revuelo y por el que aseguran que Juan Gabriel estaría vivo

Ahora es un video tomado en un restaurante en París, Francia el que reaviva las teorías sobre lo ocurrido con Juan Gabriel. Los turistas mexicanos captaron a un señor con rasgos físicos similares a los del cantante compartiendo en una mesa cercana a la que ellos ocupaban.

Fidel Marín, quien está de tour por el país, fue subió una historia donde se evidencia al señor que muchos cibernautas creen es el ídolo, quien de estar vivo tendría 75 años actualmente. Otros sencillamente dicen que es alguien con rasgos similares, pero definitivamente no es.

Las teorías sobre Juan Gabriel incluso generaron una serie producida por Univisión, llamada Divo o muerto, que indagó en estos argumentos, sin que haya realmente nada contundente que pueda indicar que en efecto, él fingió su deceso.

Con el video tomado en Francia, otros han recordado que también la famosa grafóloga mexicana, Maryfer Centeno también aseguró hace unos años que recibió un audio con la voz de Juan Gabriel.

